03.03.2026 11:41

Επέστρεψε «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος»: Η εντυπωσιακή πρεμιέρα

03.03.2026 11:41
BAKODIMOU NEW

Με δυναμική είσοδο και αιχμηρό λόγο επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες το «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος», κάνοντας πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (02/03) μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Το καλωσόρισμα

Στο τιμόνι του ανανεωμένου τηλεπαιχνιδιού βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία καλωσόρισε το κοινό με μια εισαγωγή που έδωσε από τα πρώτα λεπτά το στίγμα της νέας σεζόν.

«Καλησπέρα σας. Απόψε κάποιοι θα μιλήσουν πολύ πριν καν τους ρωτήσω. Θα κάνουν λάθη, θα κομπιάσουν και μετά θα ψάχνουν δικαιολογίες. Θα συνεργαστούν όσο χρειάζεται και δεν θα διστάσουν να προδώσουν τον διπλανό τους.

Όταν τους συμφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη, προϊδεάζοντας για το κλίμα έντασης και στρατηγικής που θα ακολουθήσει.

Η παρουσιάστρια συνέχισε στο ίδιο ύφος, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία του παιχνιδιού: «Εδώ, δεν κερδίζει ο πιο συμπαθής.

Ούτε ο πιο σίγουρος για τον εαυτό του. Κερδίζει αυτός που αντέχει. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Καλώς ήρθατε στον πιο Αδύναμο Κρίκο».

Μετά από χρόνια απουσίας από την ελληνική τηλεόραση, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι επιστρέφει ανανεωμένο, διατηρώντας ωστόσο τον γνώριμο, αυστηρό και καυστικό χαρακτήρα που το καθιέρωσε.

Οι παίκτες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη συνεργασία και τη στρατηγική, γνωρίζοντας πως σε κάθε γύρο κάποιος θα αναδεικνύεται – και τελικά θα αποχωρεί – ως ο «πιο αδύναμος κρίκος».

