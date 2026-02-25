search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:14
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.02.2026 14:35

Εκτός J2US ο Κώστας Δόξας μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία – Η ανακοίνωση του OPEN (Video)

Εκτός «J2US» τέθηκε ο Κώστας Δόξας, λίγες ώρες αφού κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του.

Το ΟPEN, με ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε τον τερματισμό της συνεργασίας της παραγωγής του J2US με τον Κώστα Δόξα, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του “Just The 2 of Us” δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση του σταθμού.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Δόξας εμφανιζόταν με τη Μαίρη Αργυριάδου. Αυτή δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής απομακρύνεται από εκπομπή λόγω της υπόθεσης.

Το 2021, ο ΑΝΤ1 είχε απομακρύνει τον Κώστα Δόξα από το Your Face Sounds Familiar, μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Δεληθανάση είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακη βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, την περίοδο που ήταν έγκυος στο παιδί τους, το 2021.

Μετά από αρκετές αναβολές, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε χθες Τρίτη (24/2) ένοχο τον Κώστα Δόξα για την υπόθεση και χωρίς ελαφρυντικά, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή.

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή, ενώ από την τριετή ποινή, οι 4 μήνες ορίστηκαν ως εκτιτέοι, ωστόσο ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση, γεγονός που έδωσε στην απόφαση αναστέλλουσα δύναμη.

«Κάναμε ήδη έφεση και θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια», δήλωσε ο Κώστας Δόξας στο Buongiorno, στην πρώτη του αντίδραση μετά την καταδικαστική απόφαση.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ

1 / 3