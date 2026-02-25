Εκτός J2US ο Κώστας Δόξας μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία – Η ανακοίνωση του OPEN (Video)

Εκτός «J2US» τέθηκε ο Κώστας Δόξας, λίγες ώρες αφού κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του.

Το ΟPEN, με ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε τον τερματισμό της συνεργασίας της παραγωγής του J2US με τον Κώστα Δόξα, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι στην παραγωγή του “Just The 2 of Us” δε θα συμμετέχει πλέον ο Κώστας Δόξας», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση του σταθμού.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Δόξας εμφανιζόταν με τη Μαίρη Αργυριάδου. Αυτή δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής απομακρύνεται από εκπομπή λόγω της υπόθεσης.

Το 2021, ο ΑΝΤ1 είχε απομακρύνει τον Κώστα Δόξα από το Your Face Sounds Familiar, μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Δεληθανάση είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακη βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, την περίοδο που ήταν έγκυος στο παιδί τους, το 2021.

Μετά από αρκετές αναβολές, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε χθες Τρίτη (24/2) ένοχο τον Κώστα Δόξα για την υπόθεση και χωρίς ελαφρυντικά, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή.

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή, ενώ από την τριετή ποινή, οι 4 μήνες ορίστηκαν ως εκτιτέοι, ωστόσο ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση, γεγονός που έδωσε στην απόφαση αναστέλλουσα δύναμη.

«Κάναμε ήδη έφεση και θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια», δήλωσε ο Κώστας Δόξας στο Buongiorno, στην πρώτη του αντίδραση μετά την καταδικαστική απόφαση.

