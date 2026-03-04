Open: Έτοιμη η διάδοχη κατάσταση στο πρόγραμμα του σταθμού

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Θέμης Μάλλης θα αναλάβει τη διεύθυνση προγράμματος στο κανάλι της Παιανίας έπειτα από την λύση συνεργασίας-νωρίτερα- με την Ισαμπέλα Σασλόγλου.

Λέγεται πως η αλλαγή «φρουράς» στο πρόγραμμα με το βλέμμα στο μη ενημερωτικό σκέλος του Open ήταν δρομολογημένη από μήνες στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού αφενός ενίσχυσης των ενημερωτικών χαρακτηριστικών του σταθμού συνδυαστικά με ευέλικτο ψυχαγωγικό περιεχόμενο, με έμφαση στα πλάνα της επόμενης σεζόν.

