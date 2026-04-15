search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 23:28
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 22:00

Θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία

santamaria thanatos – new
Photo: X

Η οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης «βυθίστηκε» στο πένθος καθώς όπως κατέγραψαν το πρωί της Τετάρτης (15/4) τα ισπανικά ΜΜΕ και επιβεβαίωσαν κι οι Μαδριλένοι, ο θρυλικός Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Ο Σανταμαρία εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 1957 από την Κλαμπ Νασιονάλ ντε Φούτμπολ (Ουρουγουάη) και υπερασπίστηκε τη φανέλα του συλλόγου μέχρι το 1966. Κατέκτησε 4 Κύπελλα Πρωταθλητριών, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 6 τίτλους LaLiga και 1 Κύπελλο Ισπανίας σε 337 αγώνες. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε τα πρώτα σερί Ευρωπαϊκά Κύπελλα δημιουργώντας τον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σαν προπονητής ξεκίνησε την καριέρα του έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση (1967), στην ακαδημία νέων της Ρεάλ Μαδρίτης. Οδήγησε την ισπανική Ολυμπιακή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πόλης του Μεξικού το 1968 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980. Το 1982 ήταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο που φιλοξενήθηκε στη χώρα.

Επίσης εργάστηκε για 7 σεζόν ως προπονητής της Εσπανιόλ (1971-1978), όντας ο προπονητής με τους περισσότερους επίσημους αγώνες στην Ιστορία του συλλόγου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

kylian real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

aekf4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

kylian real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

1 / 3