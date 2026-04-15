Θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία

Η οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης «βυθίστηκε» στο πένθος καθώς όπως κατέγραψαν το πρωί της Τετάρτης (15/4) τα ισπανικά ΜΜΕ και επιβεβαίωσαν κι οι Μαδριλένοι, ο θρυλικός Χοσέ Εμίλιο Σανταμαρία άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Jose Emilio Santamaria, una leyenda en 💙🤍💙. Los que tuvimos la suerte de disfrutar aquellos años no lo podremos olvidar nunca. DEP. #rcde pic.twitter.com/25bHdurGSy April 15, 2026

Ο Σανταμαρία εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 1957 από την Κλαμπ Νασιονάλ ντε Φούτμπολ (Ουρουγουάη) και υπερασπίστηκε τη φανέλα του συλλόγου μέχρι το 1966. Κατέκτησε 4 Κύπελλα Πρωταθλητριών, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 6 τίτλους LaLiga και 1 Κύπελλο Ισπανίας σε 337 αγώνες. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε τα πρώτα σερί Ευρωπαϊκά Κύπελλα δημιουργώντας τον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Muere José Emilio Santamaría, cuatro veces ganador de la Copa de Europa con el Real Madrid y exseleccionador https://t.co/d1fsVZC2TN pic.twitter.com/3LXYlE1Vuv — Europa Press TV (@europapress_tv) April 15, 2026

Σαν προπονητής ξεκίνησε την καριέρα του έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση (1967), στην ακαδημία νέων της Ρεάλ Μαδρίτης. Οδήγησε την ισπανική Ολυμπιακή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πόλης του Μεξικού το 1968 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980. Το 1982 ήταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο που φιλοξενήθηκε στη χώρα.

Real Madrid legend and former Spain manager Jose Emilio Santamaria dies, aged 96 https://t.co/5VTNt3rAbw April 15, 2026

Επίσης εργάστηκε για 7 σεζόν ως προπονητής της Εσπανιόλ (1971-1978), όντας ο προπονητής με τους περισσότερους επίσημους αγώνες στην Ιστορία του συλλόγου.

