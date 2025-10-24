Στιβ Μπάνον: «Ο Τραμπ θα πάει για τρίτη θητεία, συνηθίστε το»

Ο ακροδεξιός πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, δήλωσε ότι υπάρχει «πλάνο» για 3η θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Ο ακροδεξιός συνωμοσιολόγος είπε σε συνέντευξή του στον Economist ότι υπάρχει ένα «σχέδιο» για να το πετύχουν «μια τρίτη θητεία. Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028 και οι άνθρωποι απλώς πρέπει να συμβιβαστούν με αυτό», σχολίασε.

Η 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ δεν επιτρέπει πάνω από δύο θητείες, όμως υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να παρακαμφθεί.

«Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εναλλακτικές. Την κατάλληλη στιγμή θα αποκαλύψουμε ποιο είναι το σχέδιο, αλλά υπάρχει σχέδιο και ο Πρόεδρος Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος και το 2028. Τον χρειαζόμαστε για τουλάχιστον μία ακόμη θητεία και θα την αποκτήσει».

Να σημειωθεί πως ο Τραμπ λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη του στις εκλογές, είπε ότι «πολλοί άνθρωποι» θέλουν να επανεκλεχθεί για τρίτη φορά και πως «υπάρχουν τρόποι να γίνει».

Ενα σενάριο που φέρνουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, είναι να βάλει για προεδρία ο Τζέι Ντι Βανς και να ορίσει αντιπρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ και αν κερδίσει να… παραιτηθεί για να επιστρέψει ο μεγιστάνας στο οβάλ γραφείο.

Ειδικός στο Συνταγματικό Δίκαιο των ΗΠΑ εξήγησε πρόσφατα πως ίσως και να μπορεί να το πετύχει.

Ανέφερε ότι η 22η Τροπολογία δεν απαγορεύει σε κάποιον να υπηρετήσει για τρίτη φορά ως πρόεδρος, αλλά μόνον να εκλεγεί τρεις φορές. Επίσης η 12η Τροπολογία δεν απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος εκτός αν είναι “μη επιλέξιμος” (από το κόμμα) που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.

