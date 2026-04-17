ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:38
Γερμανία: Πρωτιά για το ακροδεξιό AfD σε νέα δημοσκόπηση, οι τιμές στην ενέργεια «καίνε» την κυβέρνηση Μερτς

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στη νέα δημοσκόπηση για λογαριασμό του ZDF, ενώ εξακολουθούν να συρρικνώνονται οι δυνάμεις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Επιπλέον, οι πολίτες δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο», αν γίνονταν εκλογές την Κυριακή, η AfD θα τις κέρδιζε με 26% (χωρίς μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση), αφήνοντας δεύτερη τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 25% (-1). Θα ακολουθούσαν οι Πράσινοι με 14% (-1), το SPD με 12 (-1) και η Αριστερά με 11% (+1).

Αναποτελεσματικά τα μέτρα

Στο ίδιο πνεύμα, το 73% απαντά αρνητικά στο ερώτημα, εάν οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης συνιστούν σημαντική συνεισφορά στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας, ενώ θετικά απαντά μόνο το 23%. Για τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, η κυβέρνηση κάνει «πολύ λίγα», δηλώνει το 81%, «όσα πρέπει», εκτιμά το 11% και «υπερβολικά πολλά» το 3%. Σε ποσοστό μάλιστα 91%, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το μέτρο της έκπτωσης κατά 17 σεντς/λίτρο στα καύσιμα δεν θα φθάσει τελικά στους καταναλωτές. Συνολικά, τα 2/3 των ερωτηθέντων αξιολογούν την συνεργασία του κυβερνητικού συνασπισμού ως «μάλλον κακή».

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το εάν η Γερμανία θα έπρεπε να υποστηρίξει στρατιωτικά τις ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ποσοστό άνω του 93% απαντά αρνητικά. Σε άλλη ερώτηση για την εξωτερική πολιτική, το 74% δηλώνει ότι η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα διευκολύνει τη συνεργασία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

