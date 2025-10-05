search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 14:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 08:02

Γερμανία: Πρώτο, με διαφορά, ξανά το ακροδεξιό AfD σε νέα δημοσκόπηση – Κατρακύλα για την κυβέρνηση Μερτς

05.10.2025 08:02
afd_germany

Πρώτη και μάλιστα με διαφορά δύο μονάδων αναδεικνύεται σε νέα δημοσκόπηση η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό της των τελευταίων έξι μηνών. Με τα δεδομένα της μέτρησης, ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα είχε πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, η AfD μένει σταθερή στο 26%, ενώ CDU/CSU χάνουν μία μονάδα και περιορίζονται στο 24%. Στην Τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14% (-1) και ακολουθεί το Κόμμα της Αριστεράς με 12% (+1), το οποίο εκτοπίζει τους Πράσινους οι οποίοι περιορίζονται στο 11% (-1).

Με αυτά τα δεδομένα, ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD θα συγκέντρωνε μόλις 38% – το χαμηλότερο ποσοστό από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο και επτά μονάδες κάτω από το αποτέλεσμα των ομοσπονδιακών εκλογών του Φεβρουαρίου, ενώ η μόνη ρεαλιστική συνεργασία εφόσον ισχύει ο αποκλεισμός της AfD θα ήταν μεταξύ CDU/CSU, SPD και Πρασίνων, με ποσοστό 49%.

Υπενθυμίζεται πως πριν από τρεις μέρες, δημοσκόπηση του ARD για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης της Γερμανίας, η AFD και οι CDU/CSU μοιράστηκαν την πρώτη θέση με 26%. 

Διαβάστε επίσης:

Αυστρία: Σε διαθεσιμότητα ο διευθυντής της MKO «Παιδικά Χωριά SOS» – Καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών

Ο δυτικός κόσμος απέναντι στην Ανατολή – Μέρος δεύτερο: Η περίπτωση της Ρωσίας

Τραμπ: «Το Ισραήλ συμφώνησε στην αρχική γραμμή απόσυρσης από τη Γάζα – Εκεχειρία αμέσως όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
india
ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας σε Ινδία και Νεπάλ: 60 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις

alimonou
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου: Στον εισαγγελέα ο σύντροφός της μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

viasmos_0307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη για να τη βιάσει – Της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα έξω από το σπίτι της

anastasopoulou
LIFESTYLE

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για metoo: «Θα το ξανάκανα χίλιες φορές»

antetokounmpo bucks (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν νιώθω ακόμα ότι είμαι στο 100%, αλλά στην πρεμιέρα θα είμαι έτοιμος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 14:04
india
ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας σε Ινδία και Νεπάλ: 60 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις

alimonou
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου: Στον εισαγγελέα ο σύντροφός της μετά το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

viasmos_0307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη για να τη βιάσει – Της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα έξω από το σπίτι της

1 / 3