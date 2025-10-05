search
Αυστρία: Σε διαθεσιμότητα ο διευθυντής της MKO «Παιδικά Χωριά SOS» – Καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών

sos-kinderdorf

Ο διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Αυστρίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών σε πολλές από τις εγκαταστάσεις της οργάνωσης στη χώρα, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το εποπτικό συμβούλιο αυτής της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Ο Κρίστιαν Μόζερ, επικεφαλής της οργάνωσης αυτής στην Αυστρία τα τελευταία 17 χρόνια, απαλλάχθηκε από όλα τα καθήκοντά του εν αναμονή των αποτελεσμάτων εξεταστικής επιτροπής που συστήθηκε για την υπόθεση.

«Για το εποπτικό συμβούλιο, είναι προφανές ότι η προστασία των παιδιών, η διαφάνεια και ο σωστός χειρισμός των γεγονότων αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες», δήλωσε η Ιρένε Σζίμακ, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS Αυστρίας, σε ανακοίνωσή της.

Μετά τις αποκαλύψεις του εβδομαδιαίου περιοδικού Falter για κακοποιήσεις παιδιών στις εγκαταστάσεις της των Παιδικών Χωριών SOS στο Μόσμπεργκ στη νοτιοδυτική Αυστρία από το 2008 έως το 2020, η ΜΚΟ ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου την έναρξη εξωτερικής αξιολόγησης.

«Ξυλοκοπούνταν και έμπαιναν απομόνωση»

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Falter, για χρόνια παιδιά και έφηβοι ξυλοκοπούνταν, έμπαιναν στην απομόνωση και φωτογραφίζονταν γυμνοί, γεγονότα που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ παρά την εκπόνηση λεπτομερούς έκθεσης το 2020.

Από τότε, έχουν έρθει στην επιφάνεια νέες αποκαλύψεις για παρόμοιες καταγγελίες σε εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS στο Ιμστ, στο Τιρόλ και στο Σεκέρχιν, κοντά στο Σάλτσμπουργκ.

Εισαγγελείς στο Κλάγκενφουρτ, στο Ίνσμπρουκ και στο Σάλτσμπουργκ διερευνούν τώρα αυτές τις καταγγελίες .

Η ΜΚΟ Παιδικά Χωριά SOS, που παρέχει φροντίδα σε ορφανά ή εγκαταλελειμμένα παιδιά, έχει 572 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο.

Το 2022, η ΜΚΟ γνωστοποίησε μια υπόθεση παιδοφιλίας που αφορούσε έναν μεγάλο δωρητή σε μια από τις εγκαταστάσεις της στην Ασία, μετά τις αποκαλύψεις πολυάριθμων περιστατικών βίας.

