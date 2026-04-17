Βορίδης και Πέτσας απρόθυμοι να ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας για ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Στέλιο Πέτσα που δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι δεν θα ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας για βουλευτές της ΝΔ που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο Μάκης Βορίδης είναι έτοιμος να αποστασιοποιηθεί από την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης.

«Έχω δίλημμα να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας, είναι παντελώς νομικά αστήρικτες, δεν προκύπτουν πράξεις που να δικαιολογούν τόσο βαριές πολιτικές συνέπειες, όπως οι παραιτήσεις υπουργών» δήλωσε το protothema ο πρώην υπουργός.

Το θέμα είναι βέβαια εάν θα κινηθούν κι άλλοι γαλάζιοι βουλευτές σε αυτή τη γραμμή και καταψηφίσουν όλες ή κάποιες από τις άρσεις – είναι 11 σε αυτή τη φάση.

Βλέπετε, υπάρχει και η εκπεφρασμένη άποψη σχεδόν όλων των βουλευτών, των οποίων ζητείται η άρση της ασυλίας τους, που θέλουν να ψηφιστεί το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για να μην μείνει η σκιά ότι κρύβονται πίσω από την βουλευτική τους ιδιότητας.

Προβλέπω να γίνεται μύλος στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.

