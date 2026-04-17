search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 16:05
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.04.2026 14:34

Βορίδης και Πέτσας απρόθυμοι να ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας για ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Στέλιο Πέτσα που δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι δεν θα ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας για βουλευτές της ΝΔ που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο Μάκης Βορίδης είναι έτοιμος να αποστασιοποιηθεί από την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης.

«Έχω δίλημμα να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας, είναι παντελώς νομικά αστήρικτες, δεν προκύπτουν πράξεις που να δικαιολογούν τόσο βαριές πολιτικές συνέπειες, όπως οι παραιτήσεις υπουργών» δήλωσε το protothema ο πρώην υπουργός.

Το θέμα είναι βέβαια εάν θα κινηθούν κι άλλοι γαλάζιοι βουλευτές σε αυτή τη γραμμή και καταψηφίσουν όλες ή κάποιες από τις άρσεις – είναι 11 σε αυτή τη φάση.

Βλέπετε, υπάρχει και η εκπεφρασμένη άποψη σχεδόν όλων των βουλευτών, των οποίων ζητείται η άρση της ασυλίας τους, που θέλουν να ψηφιστεί το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για να μην μείνει η σκιά ότι κρύβονται πίσω από την βουλευτική τους ιδιότητας.

Προβλέπω να γίνεται μύλος στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3