Πέτσας: Δεν θα ψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της ΝΔ

Την απόφασή του να μην ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Στέλιος Πέτσας.

Όπως είπε στον Alpha 98,9 «δεν θα ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για όλους τους συναδέλφους γιατί το θεωρώ και νομικά αστήρικτο και όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 62 του Συντάγματος και επομένως δεν θα ψηφίσω υπέρ».

Ερωτηθείς, πάντως, αρνήθηκε να προσδιορίσει για ποιους βουλευτές δεν θα ψηφίσει αρκούμενος μόνο στο «δεν δέχομαι το τσουβάλιασμα. Είναι άλλο πράγμα ότι ζητούν οι συνάδελφοι να αρθεί η ασυλία τους για να μην κατηγορούνται πολιτικά ότι κρύβουν κάτι και άλλο από μέρος του βουλευτή που ψηφίζει κατά συνείδηση, να αγνοήσει το σύνταγμα και τους νόμους».

Γεωργιάδης για ευρωπαία εισαγγελέα: «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου μαζί της»

Γιώργος Μυλωνάκης – Νέο ιατρικό ανακοινωθέν: «Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση»



Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη (Video)



