19.04.2026 17:19
19.04.2026 16:34

Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πανεπιστημιακό πτυχίο

19.04.2026 16:34
Ανυπόστατες φήμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες περί μη κατοχής πανεπιστημιακού πτυχίου.

Σε ανάρτησή του, ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι διαθέτει πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας και είναι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

«Για το λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν», διαμηνύει.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

– Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

– Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Για το λόγο αυτό καλώ εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο δηλητηριάζοντας τον δημόσιο διάλογο, να ανασκευάσουν.

Βουλευτής Β Πειραιώς – Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέα Δημοκρατία».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες ότι δεν έχω πανεπιστημιακό πτυχίο

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 17:19
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορειακή γραμμή 510: Σκάλα Ωρωπού – Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας γραμμής

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 8 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίεβο

MEDIA

Survivor: Απόψε το πάρτι της επανένωσης (Video)

