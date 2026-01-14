search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 20:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 19:07

Επιμένει στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σταύρος Αραχωβίτης

14.01.2026 19:07
arahovitis-exetastiki-opekepe

Με ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τη στάση που κράτησε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την κόντρα του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Για να μην παραποιούνται τα λεγόμενά μου, ξεκαθαρίζω ότι στο σκάνδαλο του  OΠEKEΠE υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες και επειδή, όπως ανέφερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν είμαι Εισαγγελέας ή Δικαστής για να κρίνω το νομικό σκέλος της  υπόθεσης, η ύπαρξη ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων, που καταδεικνύει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, πρέπει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και έπρεπε να είχε συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή», αναφέρει ο κ. Αραχωβίτης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πιερρακάκης στην κοπή πίτας τιου υπουργείου: Κάναμε ουσιαστικές αλλαγές, θα κάνουμε ακόμη περισσότερα

Μητσοτάκης: Άλμα για τη Δικαιοσύνη ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος (Video)

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Από το οινοποιείο, το ΠΑΣΟΚ και τις… όχθες του Ποταμιού στη νέα κεντροαριστερά του Τσίπρα, μέσω Ιθάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλλας: «Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να πίνουμε» – Η απάντηση στις γεωπολιτικές εντάσεις

olympiakos paok 77- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο και προκρίθηκε στους «4»

agrotes-trakter-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα γίνει το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες της πλειοψηφίας και πώς άλλαξαν τα δεδομένα – To παρασκήνιο με την ψηφοφορία

skylos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντικό έργο του Δήμου Αθηναίων για τα αδέσποτα

rizes
ADVERTORIAL

ΡΙΖΕΣ ή πώς να (ξανα)στολίσεις τη στάμνα σου με γκλίτερ – Για 4 παραστάσεις στο Red Jasper Cabaret Theatre

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 20:59
KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλλας: «Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να πίνουμε» – Η απάντηση στις γεωπολιτικές εντάσεις

olympiakos paok 77- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο και προκρίθηκε στους «4»

agrotes-trakter-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα γίνει το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες της πλειοψηφίας και πώς άλλαξαν τα δεδομένα – To παρασκήνιο με την ψηφοφορία

1 / 3