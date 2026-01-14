Επιμένει στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σταύρος Αραχωβίτης

Με ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τη στάση που κράτησε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την κόντρα του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Για να μην παραποιούνται τα λεγόμενά μου, ξεκαθαρίζω ότι στο σκάνδαλο του OΠEKEΠE υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες και επειδή, όπως ανέφερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν είμαι Εισαγγελέας ή Δικαστής για να κρίνω το νομικό σκέλος της υπόθεσης, η ύπαρξη ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων, που καταδεικνύει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, πρέπει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και έπρεπε να είχε συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή», αναφέρει ο κ. Αραχωβίτης.

