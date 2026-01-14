Μητσοτάκης: Άλμα για τη Δικαιοσύνη ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος (Video)

Βίντεο από την επίσκεψή του σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την παρουσίαση του νέου ψηφιακού δικαστικού φακέλου, καθώς παρουσία του πρωθυπουργού, έγινε η κατάθεση αγωγής με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού φακέλου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης διήρκησε περίπου 15 λεπτά.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του νέου συστήματος από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

Ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους. Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια. pic.twitter.com/r8rT16D1x3 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 14, 2026

Υπενθυμίζεται πως παρουσιάστηκε σήμερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, η διαδικασία εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας, που θα εφαρμοστεί σε όλες τις διαδικασίες, της διοικητικής, ποινικής και αστικής δίκης και μηδενίζει την τήρηση και διακίνηση εγγράφων σε έντυπη μορφή.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας είναι ένας ψηφιακός φάκελος που θα περιέχει όλα τα έγγραφα μιας δίκης, όπως μηνύσεις, αγωγές, αποδεικτικά έγγραφα και σχετικές δικαστικές αποφάσεις (γενικά όλα τα δικόγραφα).

Οι δικαστές θα έχουν άμεση και πλήρη πρόσβαση στον φάκελο κάθε υπόθεσης, χωρίς ογκώδεις εκτυπώσεις χιλιάδων σελίδων, ενώ οι δικηγόροι θα μπορούν να καταθέτουν όλα τα έγγραφα της υπόθεσης που χειρίζονται ηλεκτρονικά και να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης, από το Πρωτοδικείο έως και την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας, πλέον ο ίδιος ο δικηγόρος, από το γραφείο ή το σπίτι του, που θα κάνει την κατάθεση του δικογράφου (αγωγή, κλπ), θα επιλέγει την ημερομηνία της δικασίμου, μεταξύ τριών διαφορετικών πινακίων, η οποία θα είναι οριστική (δεν επιδέχεται οίκοθεν αναβολή από την διοίκηση του δικαστηρίου) και η δικάσιμος θα είναι μέσα σε 210 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης, ενώ παράλληλα μειώνεται στο 1/3 ο χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτήρισε τον ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας ως το «τρίτο βήμα στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Δικαιοσύνης όσον αφορά τις αστικές δίκες».

Το πρώτο βήμα, όπως είπε, ήταν ο δικαστικός χάρτης και η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας (σσ: από ειρηνοδίκες σε πρωτοδίκες), το δεύτερο βήμα είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και το τρίτο είναι ο ψηφιακός φάκελος δικογραφίας, που ισχύει αρχικά για υποθέσεις κτηματολογικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι από 16/9/2026 όλοι οι φάκελοι-δικόγραφα θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και για το λόγο αυτό θα γίνει και η αναγκαία εκπαίδευση των δικηγόρων.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι από 1η Απριλίου θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υποθέσεις. Από την 16η Σεπτεμβρίου θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολο των υποθέσεων της Αστικής Δικαιοσύνης και θα γίνει υποχρεωτική για όλους η διαδικασία του ηλεκτρονικού φακέλου από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι είναι ήδη σε συνεννόηση με το νέο πρόεδρο της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, προκειμένου να μπορέσουν να λυθούν όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν οι δικηγόροι «σαν εμένα, που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία».

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ευχαρίστησε τόσο τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, όσο και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, αλλά και την ομάδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία συνεργάστηκε εξαιρετικά με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο μεταξύ, ο κ. Παπαστεργίου, αφού αναφέρθηκε σε δύο εμβληματικά θέματα για το υπουργείο του, τη Δικαιοσύνη και την Υγεία, επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εφαρμόζει το σύστημα του ψηφιακού φακέλου, ενώ τόνισε ότι «η τεχνολογία υπάρχει για να δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ανέφερε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός σηματοδοτεί το πέρασμα της Δικαιοσύνης από τον 20ό, ενίοτε και τον 19ο αιώνα, στον 21ο αιώνα, καθώς ο ψηφιακός φάκελος είναι η επιτομή της ψηφιακής Δικαιοσύνης» και προσέθεσε: «Ο ψηφιακός φάκελος είναι μοναδικός, γιατί αφορά ξεχωριστά κάθε υπόθεση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί με την κατάθεση της αγωγής αρχίζει και η δημιουργία του ψηφιακού φακέλου. Ο ψηφιακός φάκελος, μετά την έκδοση οριστικής απόφασης ηλεκτρονικά διαβιβάζεται στα ανώτερα δικαστήρια, έτσι διευκολύνονται οι δικηγόροι, οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα στην Ευρώπη, γεγονός που μας κάνει υπερήφανους. Η δημιουργία του ψηφιακού φακέλου αντικαθιστά ένα συμβατικό φάκελο, κατά μέσο όρο 3.000 σελίδων. Πρόκειται για εγχείρημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοποριακό».

