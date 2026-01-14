Φάμελλος για Καρυστιανού: «Δεν βλέπω να συμβαδίζει με την πρόταση για προοδευτική κυβέρνηση» – Τι είπε για Φαραντούρη

Δεν εντάσσει στον προοδευτικό στρατόπεδο τη Μαρία Καρυστιανού ο Σωκράτης Φάμελλος επομένως δε βλέπει συνεργασία μαζί της. Αυτό τόνισε σε σημερινή του συνέντευξη στο Open, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «από αυτά που έχει διατυπώσει μέχρι τώρα η κ. Καρυστιανού στο πλαίσιο της προαναγγελίας ενός κόμματος, δεν βλέπω ότι συμβαδίζει με την πρόταση της προοδευτικής κυβέρνησης».

Τόνισε επίσης, ότι διαφωνεί με τη θέση της πως κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι το ίδιο: «έκανε ένα τέτοιο σχόλιο που για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν είναι ίδια η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση».

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του αγώνα που δίνει η ίδια και ο Σύλλογος των Συγγενών ή και συγγενών εκτός του Συλλόγου. «Στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις», είπε, τον αγώνα «για το θέμα του μπαζώματος, του εγκλήματος των Τεμπών, της αλήθειας και της αποκάλυψης των πολιτικών και των ποινικών ευθυνών υπουργών».

Και, πρόσθεσε, «καλέσαμε την κ. Καρυστιανού στην Ευρωβουλή. Και κάναμε και πολλές παρεμβάσεις και εντός Βουλής. Και ζητήσαμε να γίνει προκαταρκτική επιτροπή και για το θέμα της 717 που κουκούλωσε η κυβέρνηση». Για το έγκλημα των Τεμπών διαβεβαίωσε, «θα συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια στάση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την αλήθεια. Το αίτημα για Δικαιοσύνη είναι πάνδημο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας».

Ερωτηθείς για την διαγραφή Φαραντούρη, εμφανίστηκε ιδιαιτέρως αυστηρός, στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Εξήγησε πως «ο Νίκος Φαραντούρης δεν δεσμεύτηκε ότι θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτή την εντολή πήρε από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Του το ζήτησα και προσωπικά για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, και έκανε μία τοποθέτηση “θα σας ενημερώσω πότε θα φύγω”. Αυτή η συζήτηση έκλεισε με έναν τρόπο που θεωρώ ότι είναι και διδακτικός πολιτικά, από την απαράδεκτη στάση την οποία ακολούθησε μετά».

Για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε κατά του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην ευρωβουλευτής (κατηγορίες για «σταλινικές μεθόδους», κ.λπ.) απάντησε με νόημα:

«Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί. Η πολιτική πρέπει να αποκτήσει ξανά αξιοπιστία. Η διαγραφή αυτή θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δεσμευμένος, απέναντι στους ψηφοφόρους του, να είναι πρώτα απ’ όλα σοβαρός. Δεν είμαστε σε ένα κόμμα μέχρι αποδείξεως του εναντίου».

Ωστόσο, χαρακτήρισε «αναντίστοιχη» τη σύγκριση με Τσίπρα, όταν ρωτήθηκε για ανάλογες συμπεριφορές βουλευτών, που τοποθετούνται στα πάνελ ως βουλευτές του πρώην πρωθυπουργού. Έστειλε πάντως το μήνυμα ότι το κόμμα εκπροσωπεί την κοινωνία εντός και εκτός Βουλής ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που ανεξάρτητα της συζήτησης για την επόμενη μέρα της Αριστεράς – για την οποία παραδέχτηκε ότι είναι «δύσκολη» – «πρέπει να είμαστε εκεί με όλες μας τις δυνάμεις και να δουλεύουμε με απόλυτα συνεπή τρόπο, ξεκάθαρα απέναντι στην κοινωνία, και όχι με μισόλογα».

