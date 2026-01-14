search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

14.01.2026 18:53

Ο Πιερρακάκης στην κοπή πίτας του υπουργείου: Κάναμε ουσιαστικές αλλαγές, θα κάνουμε ακόμη περισσότερα

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2026 πραγματοποίησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσία και των στελεχών του Υπουργείου.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Πιερρακάκης έκανε έναν σύντομο αλλά πυκνό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, σημειώνοντας:

«Περάσαμε πολλές μεταρρυθμίσεις, κάναμε ουσιαστικές αλλαγές και φέραμε ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Πράγματα που συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια έγιναν πραγματικότητα χάρη στη συλλογική δουλειά αυτής της ομάδας», σημείωσε ο Υπουργός.

Όπως τόνισε, από τη διεύρυνση των ορίων του εξωδικαστικού μηχανισμού και την επένδυση της Euronext στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έως τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης μέσω της μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, αλλά και παρεμβάσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, «αποδείξαμε ότι η οικονομική πολιτική μπορεί να συνδυάζει την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, με μεγάλες προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα μέσα από συλλογική δουλειά».

