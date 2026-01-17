search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 09:20
ΕΛΛΑΔΑ

17.01.2026 08:10

Ρόδος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Γενναδίου

17.01.2026 08:10
LIMENIKO NEW

Σορός άνδρα εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στη χερσαία περιοχή της παραλίας Γενναδίου στη Ρόδο, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η Λιμενική Αρχή για την παρουσία αλλοδαπών στην περιοχή.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εντόπισαν τη σορό στην ξηρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων. Η σορός μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

12 γυναίκες και 13 παιδιά

Παράλληλα, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν συνολικά 33 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οκτώ άνδρες, 12 γυναίκες και 13 ανήλικοι. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα και να εξεταστεί αν το περιστατικό συνδέεται με την παρουσία των αλλοδαπών στην περιοχή.

