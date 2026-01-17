Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Τσουχτερό κρύο για τις επόμενες ημέρες

Επιστρέφει ο χειμώνας από το Σάββατο στη χώρα, με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τα βορειοδυτικά και φέρνει κρύο, βροχές, χιόνια και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει την έλευσή του ο σιβηρικός αντικυκλώνας που θα μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον ως την Τρίτη, με πολικές θερμοκρασίες.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο, στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου Αιγαίου θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 με 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.





ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, ενισχυόμενοι σε 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 4 ενισχυόμενοι σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Κυριακής 18/01



Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σαββατοκύριακο με βροχές, χιόνια και ανέμους

Τη πρόγνωσή του για τον καιρό του Σαββατοκύριακου παρουσίασε και ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Το Σάββατο, θα έχουμε φαινόμενα βροχών και βροχοπτώσεων προς τα ανατολικά, πιο ξηρός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά, όπου θα έχουμε βροχοπτώσεις. Πιο καλός ο καιρός στα δυτικά. Προσοχή στους ανέμους που μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικότατα προβλήματα και σε δυτική Ελλάδα και σε περιοχές του Αιγαίου μας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Την Κυριακή, περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο θα δέχονται ασθενείς βροχοπτώσεις, χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα και μέτριας έντασης χιόνια στα πιο ψηλά τμήματα. Η Κρήτη θα έχει χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, χωρίς μεγάλες εντάσεις.

Τη Δευτέρα, δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο, και έτσι θα συναντήσουμε δύο τύπους καιρού, πολύ ψυχρός και πιο υγρός καιρός στα ανατολικά και νότια, πιο ξηρός και θερμός ο καιρός στα δυτικά αλλά με θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία προς τη δυτική Ελλάδα, πέφτει η θερμοκρασία προς τα ανατολικά τμήματα.

Ένα σαββατοκύριακο με βροχές, χιόνια και ανέμους. Οι άνεμοι θα αφορούν ολόκληρη τη χώρα, τα φαινόμενα όμως (βροχές και χιόνια) θα αφορούν τμήματα της χώρας μας που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Το Σάββατο στην Αττική η θερμοκρασία θα φθάσει κοντά στους 16 βαθμούς, τη Δευτέρα όμως βυθίζεται ο υδράργυρος κοντά στους 7 με 8 βαθμούς και ξανανεβαίνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, Τετάρτη – Πέμπτη, κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα δεν φαίνεται να είναι πολλά και έντονα, αλλά θα έχει αρκετό κρύο, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους ανέμους τόσο σε ανατολική όσο και σε δυτική χώρα» ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση προέδρου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας: «Πιθανό ένα νέο μπλακ άουτ στο FIR, αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις πτήσεων»

Στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με την οικογένειά του

Αυτοί οι αγρότες θα πάνε στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Εκτός ο Ανεστίδης, ποιος πήρε τη θέση του – Όλα τα ονόματα