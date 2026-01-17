Αγρότες: Στην τελική ευθεία για το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Σύσκεψη το απόγευμα στη Νίκαια

Για το ραντεβού της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, προετοιμάζονται οι αγρότες.

Η σύσκεψη του συντονιστικού του μπλόκου της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί, το απόγευμα του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Μητσοτάκη στον ALPHA και το μήνυμα Μαρινάκη πως «τα λεφτόδεντρα ξεράθηκαν».

Στη συνάντηση της Δευτέρας θα συμμετάσχουν συνολικά 10 αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από τη Θεσσαλία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρεις από το μπλόκο της Νίκαιας, δύο από τη Μαγνησία (η οποία συμμετέχει στο εν λόγω μπλόκο), τρεις από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και δύο από το μπλόκο των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Οι αγρότες θα κατέβουν στην Αθήνα, με τα 14 κοινά αιτήματα και το παράρτημα για τους μελισσοκόμους και τους αλιείς. Ιδιαίτερη μνεία θα δοθεί στην κτηνοτροφία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με την ευλογιά των προβάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο στη Θεσσαλία έχουν θανατωθεί περισσότερα από 150.000 ζώα!

Μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, οι εκπρόσωποι θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους, όπου θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις και σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως κάνουν εδώ και 48 μέρες τώρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

«Δεν θα κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω»

Οι αγρότες δηλώνουν ότι αναμένουν από τη συνάντηση αυτή, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα διεξοδικά με τον κ. Μητσοτάκη και να απαιτήσουμε λύσεις ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας στο ΕΡΤnews.

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας και κυρίως είναι μεγάλη θέλησή μας -και γι’ αυτό προσερχόμαστε- να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη μέρα, ώστε να τροφοδοτούμε τον ελληνικό πληθυσμό με φθηνά ελληνικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει στη συμμετοχή μόνο των εκπροσώπων που δεν συνδέονται με παραβατική συμπεριφορά ή ελέγχονται για παρατυπίες.

Σε συνέντευξή του στην “Today Press”, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε πως η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή, αλλά «δεν μπορεί μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα να δημιουργεί προβλήματα σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία». Προειδοποίησε, δε, πως «αν υπάρξουν άλλες σκέψεις, ο νόμος θα εφαρμοστεί», καθώς «είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και δεν μπορούμε να λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

