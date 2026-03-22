Άλλαξε ξανά χρώμα ο Θερμαϊκός – Το φαινόμενο της Ερυθράς Παλίρροιας

Επανήλθε το φαινόμενο της «Ερυθράς Παλίρροιας» στο Θερμαϊκό με αποτέλεσμα τα νερά να αλλάξουν χρώμα και να αναδύεται έντονη δυσοσμία.

Το φαινόμενο στο παρελθόν εμφανιζόταν δύο φορές το χρόνο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής αλλαγής παρατηρείται περισσότερες φορές, κυρίως μεσημεριανές ώρες οπότε και η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Η «Ερυθρά Παλίρροια» προκαλείται από την αποσύνθεση των φυκιών και δίνει στα νερά μια καφέ απόχρωση. Δεν οφείλεται μόνο στη θερμοκρασία αλλά και στην επίδρασή της στην κυκλοφορία του νερού. Καθώς ο Θερμαϊκός είναι ένας κόλπος κλειστός και αρκετά βαθύς, όταν δεν φυσάει Βαρδάρης δεν ανανεώνονται τα ύδατα και προκαλείται το φαινόμενο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αναμένεται να διαρκέσει για δύο με τρεις εβδομάδες.

Φρίκη στο δάσος της Δαδιάς: Σκότωσαν 9 μαυρογύπες με δηλητηριασμένα δολώματα – Στο «απροχώρητο η ατιμωρησία»

Πανεπιστήμιο Πατρών: Έρευνα για τις περιβαλλοντικές συνέπειες των πυρκαγιών του Αυγούστου σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα

Στον αέρα το «Εξοικονομώ 2025» – Κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων λόγω μηδενικής απορρόφησης

