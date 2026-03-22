search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 13:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.03.2026 13:08

Άλλαξε ξανά χρώμα ο Θερμαϊκός – Το φαινόμενο της Ερυθράς Παλίρροιας

22.03.2026 13:08
Επανήλθε το φαινόμενο της «Ερυθράς Παλίρροιας» στο Θερμαϊκό με αποτέλεσμα τα νερά να αλλάξουν χρώμα και να αναδύεται έντονη δυσοσμία.

Το φαινόμενο στο παρελθόν εμφανιζόταν δύο φορές το χρόνο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής αλλαγής παρατηρείται περισσότερες φορές, κυρίως μεσημεριανές ώρες οπότε και η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Η «Ερυθρά Παλίρροια» προκαλείται από την αποσύνθεση των φυκιών και δίνει στα νερά μια καφέ απόχρωση. Δεν οφείλεται μόνο στη θερμοκρασία αλλά και στην επίδρασή της στην κυκλοφορία του νερού. Καθώς ο Θερμαϊκός είναι ένας κόλπος κλειστός και αρκετά βαθύς, όταν δεν φυσάει Βαρδάρης δεν ανανεώνονται τα ύδατα και προκαλείται το φαινόμενο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αναμένεται να διαρκέσει για δύο με τρεις εβδομάδες.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Λέσβος: Κλειστοί τη Δευτέρα οι Δήμοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας με αφορμή την έξαρση του αφθώδους πυρετού

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Μπείτε στον πόλεμο – Η ιρανική απειλή έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα σας

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Αμπελόκηπους: Η στιγμή που η 40χρονη μεθυσμένη παίρνει σβάρνα 14 σταθμευμένα οχήματα (Video)

LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καινούργιου: «Δεν νομίζω ότι ήμουν και ποτέ η αγαπημένη της» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Άλλαξε ξανά χρώμα ο Θερμαϊκός – Το φαινόμενο της Ερυθράς Παλίρροιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ»: 50 % περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 13:43
Λέσβος: Κλειστοί τη Δευτέρα οι Δήμοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας με αφορμή την έξαρση του αφθώδους πυρετού

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Μπείτε στον πόλεμο – Η ιρανική απειλή έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα σας

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Αμπελόκηπους: Η στιγμή που η 40χρονη μεθυσμένη παίρνει σβάρνα 14 σταθμευμένα οχήματα (Video)

1 / 3