Λέσβος: Κλειστοί τη Δευτέρα οι Δήμοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας με αφορμή την έξαρση του αφθώδους πυρετού

Αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου και λειτουργία τους με προσωπικό ασφαλείας τη Δευτέρα 23 Μαρτίου αποφάσισαν οι Δήμαρχοι Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος.

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου είναι ημέρα κρίσιμης συνάντησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο ενώ όπως έγινε γνωστό σε αυτήν θα συμμετέχουν και οι δυο Δήμαρχοι.

Το κλείσιμο των Δήμων πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας και υποστήριξης των θιγομένων κτηνοτρόφων και παραγωγών της Λέσβου. Σημειώνεται ότι τα τελευταία εργαστηριακά αποτελέσματα έδειξαν αντισώματα της νόσου και σε δεύτερη εκτροφή σε απόσταση 3 χλμ. από την Πελόπη και δόθηκε οδηγία για θανάτωση των ζώων.

Λέσβος: Ανοίγουν τα τυροκομεία έως το μεσημέρι της Δευτέρας – Κρίσιμη σύσκεψη

Μία προσωρινή λύση στο σοβαρό πρόβλημα της διάθεσης των 250 τόνων γάλακτος, καθημερινά, δόθηκε με την απόφαση να ανοίξουν τα τυροκομεία της Λέσβου έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο πρόεδρος των τυροκόμων Ιγνάτης Θυμέλλης, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης και ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Γιώργος Φετεδίνης ανακοίνωσαν τις εξελίξεις χθες μετά τη μαραθώνια συνάντηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μεταξύ κτηνοτρόφων, τυροκόμων και του περιφερειάρχη.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να ανοίξουν τα τυροκομεία σήμερα, Κυριακή και τη Δευτέρα για να απορροφήσουν το γάλα και τη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία του υπουργού, του περιφερειάρχη, τυροκόμων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να βρεθεί λύση. Αν δεν δοθεί λύση, τότε, τα τυροκομεία θα κλείσουν επ’ αόριστον.

Έξω από το Τελωνείο ήταν συγκεντρωμένοι 500 Τούρκοι τουρίστες και 150 επιβάτες πλοίου με προορισμό τον Πειραιά, που δέχθηκαν με ανακούφιση την απόφαση λήξης αποκλεισμού του λιμανιού.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, η οποία αρχικά εμφανίστηκε στη Δημοτική Ενότητα Πελόπης.

Έκτοτε τα τυροκομεία σταμάτησαν να παραλαμβάνουν γάλα και οι κτηνοτρόφοι είναι σε απόγνωση. Αν η σύσκεψη της Δευτέρας δώσει με ΚΥΑ χρηματοδοτικά εργαλεία στους τυροκόμους θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν γάλα.

Αποζημίωση για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου

Αποζημιώσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του αφθώδους πυρετού ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το απόγευμα του Σαββάτου (21/3).

Συγκεκριμένα, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αποζημίωση θα αφορά γάλα, που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων.

Αρβανίτης: Ζητά άμεση παρέμβαση της ΕΕ

Στην ερώτησή του, ο Κ. Αρβανίτης επισημαίνει ότι η κρίση αναδεικνύει την ευαλωτότητα των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών της ΕΕ, με τους μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους να αντιμετωπίζουν απώλεια ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς περιορισμούς και οικονομικό κίνδυνο. Παράλληλα, η έξαρση ζωονόσων προστίθεται σε ήδη πιεστικό πλαίσιο για τον αγροτικό τομέα: αυξημένο κόστος παραγωγής, ενεργειακή κρίση και περιορισμένη στήριξη.

Ο ευρωβουλευτής ασκεί κριτική στην Επιτροπή για περιορισμένη ενεργοποίηση υφιστάμενων πρωτοκόλλων και βοήθεια μόνο κατόπιν αιτήματος, θεωρώντας ότι η προσέγγιση αυτή μεταθέτει το βάρος στα κράτη μέλη και στους παραγωγούς, εντείνοντας τις περιφερειακές ανισότητες.

Η εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο αναδεικνύει την ευαλωτότητα των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις που πλήττουν την πρωτογενή παραγωγή. Οι μικροί και μεσαίοι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απώλεια ζωικού κεφαλαίου, περιορισμούς στη δραστηριότητά τους και σοβαρό κίνδυνο οικονομικής επιβίωσης, χωρίς επαρκή στήριξη από την Ευρώπη.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαφαίνεται να περιορίζεται στην εφαρμογή υφιστάμενων πρωτοκόλλων και σε βοήθεια κατόπιν αιτήματος, χωρίς σαφή δέσμευση για άμεση χρηματοδότηση ή πλήρη αποζημίωση. Αυτή η προσέγγιση, όμως, μεταθέτει το βάρος της κρίσης στα κράτη μέλη και στους παραγωγούς, εντείνοντας τις περιφερειακές ανισότητες και υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας.

Η προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, η διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας και η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως τεχνικά ζητήματα, αλλά απαιτούν άμεση, συντονισμένη και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Γιατί δεν ενεργοποιούνται προληπτικά ευρωπαϊκοί μηχανισμοί άμεσης παρέμβασης;

Θα ενεργοποιήσει άμεσα ευρωπαϊκούς πόρους για πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου και την ενίσχυση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών;

Θα καλύψει το κόστος των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων;

