ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:56
Φάμελλος σε Ανδρουλάκη: «Δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός διάλογος στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ» – Χαιρετισμός από Καλαματιανό στην έναρξη

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ο Σωκράτης Φάμελλος απαντά αρνητικά στην πρόσκληση Ανδρουλάκη για συμμετοχή σε τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του επικείμενου Συνεδρίου.

Σημειώνει ότι το Συνέδριο αποτελεί κορυφαία εσωκομματική διαδικασία, επομένως, σημειώνει «δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου» σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, τονίζει πως «Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες».

Με την ίδια επιστολή ανακοινώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απευθύνει χαιρετισμό κατά την έναρξη του Συνεδρίου, εκπροσωπούμενος από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.

Αναλυτικά η απάντηση Φάμελλου στον Νίκο Ανδρουλάκη:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που μας αποστείλατε ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου σας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.

Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας.

Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επειδή θεωρούμε ουσιώδη αυτόν τον διάλογο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική αναγκαιότητα των προοδευτικών πολιτών.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλές αποφάσεις στο Συνέδριό σας.

Με εκτίμηση, 

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

