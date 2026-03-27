ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 12:37
Γιάννης Καλλιάνος: Στο βωμό της πολιτικής ψηφοθηρίας ακόμα και τα προσωπικά δράματα

Άναυδους άφησε τους πάντες ο Γιάννης Καλλιάνος με τη νέα δραματοποιημένη, σε σοκαριστικό βαθμό, αποκάλυψη προσωπικών, οικογενειακών δύσκολων στιγμών.

Ο βουλευτής της ΝΔ απέδειξε ότι δεν ορρωδεί προ ουδενός, προκειμένου να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, απευθυνόμενος στις πιο ευαίσθητες χορδές του ψηφοφόρου. Θα φανερώσει ή κατά το κοινώς λεγόμενο θα βγάλει τα πάντα στη φόρα, αν είναι να κερδίσει προσοχή, συμπόνια, κατανόηση και τελικά, μέσω όλων των ιδιότυπων αυτών «συναισθηματικών εκβιασμών», ψήφους – κυρίως το τελευταίο.

Αυτή τη φορά ο κ. Καλλιάνος «έδωσε» με πάσα λεπτομέρεια την περιπέτεια που ζει η σύζυγός του – και ο ίδιος, αλλά σε αυτό το βαθμό, όπως φάνηκε – με την αιφνίδια αποβολή που είχε προ ημερών.

Στην από τηλεοράσεως εξιστόρηση των γεγονότων δεν έμεινε σε μία προσεκτική μαρτυρία και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα της συζύγου του, αλλά άρχισε να λέει περίπου τα… πάντα. Από το πώς εξελίχθηκε το ατυχές περιστατικό έως το πώς, επακριβώς όμως και με πλήρη παρουσίαση, βιώνει την απώλεια η σύζυγός του.

Το ότι η κίνηση αυτή του βουλευτή προκάλεσε αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο είναι μάλλον επουσιώδες. Και περιττό. Είναι έτσι κι αλλιώς σαφές ότι τέτοιες δηλώσεις ξεπερνούν κατά πολύ την επιβαλλόμενη εξωτερίκευση και την ανάγκη ενός λυτρωτικού μοιράσματος μίας προσωπικής δυσκολίας, ώστε να απαλυνθεί ο πόνος. Και φτάνει στα όρια της πολιτικής εκμετάλλευσης μίας ακραίας συναισθηματικής δοκιμασίας. Ιδίως όταν κάποιος δεν αναφέρεται μόνο στον εαυτό του, αλλά εμπλέκει και άλλους, που δεν έχουν καμία σχέση με το δημόσιο πεδίο.

Βέβαια ο κ. Καλλιάνος συνηθίζει να τραβάει την κουρτίνα του ιδιωτικού του βίου με περίσσια ευκολία. Χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για θόρυβο και καταγγελίες, είχε ξεσηκώσει τον κόσμο προ έτους για κακές συνθήκες νοσηλείας του πατέρα του – δεν βρίσκεται πια στη ζωή – μιλώντας ξανά με έναν ακραία συγκινητικό τρόπο, για να αποδειχθεί στο τέλος ότι τα ξεσπάσματά του κατά γιατρών δεν είχαν βάση.

