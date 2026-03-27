ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 14:44
Κόψανε τον Αντώνη Σαουλίδη από σύνεδρο του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει κάτι από… Τσακ Νόρις, κατά τα φαινόμενα. «Ο θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ» έλεγε ένα από τα πασίγνωστα ανέκδοτα για τον πρόσφατα αποδημήσαντα ηθοποιό.

Έτσι και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέχασε, ούτε συγχώρεσε στον Αντώνη Σαουλίδη ότι πήγε την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι ο Σαουλίδης διευκρίνισε ότι πήγε απλά ως ομιλητής σε μία εκδήλωση και ότι παραμένει στο ΠΑΣΟΚ η… «στάμπα» έμεινε σαν… έγκλημα καθοσιώσεως.

Έτσι, παρότι ήταν μέλος της απερχόμενης κεντρικής επιτροπής και του πολιτικού συμβουλίου, όπερ σημαίνει πως αυτοδίκαια είναι και σύνεδρος, όταν εμφανίστηκε στο κέντρο διαπιστεύσεων στο στάδιο του Τάε Κβο Ντο, του δόθηκε κάρτα… παρατηρητή!

Κόπηκε δηλαδή από σύνεδρος χωρίς να τον ενημερώσει κάποιος για το λόγο. Εάν είχε παραβιάσει το καταστατικό και έπρεπε να του επιβληθεί κάποια ποινή, θα έπρεπε να επιληφθεί η επιτροπή δεοντολογίας – κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Ωραία πράγματα…

Διαβάστε επίσης:

Ο Φλωρίδης… ντριπλάρει την κριτική «γαλάζιων» για το χάος στη δίκη για τα Τέμπη

Γιάννης Καλλιάνος: Στο βωμό της πολιτικής ψηφοθηρίας ακόμα και τα προσωπικά δράματα

Τι θα κάνει τελικά ο Σαμαράς;

LIFESTYLE

Duffy: Η επιτυχία, η απαγωγή, ο βιασμός και η εξαφάνιση – Νέο ντοκιμαντέρ με τη συγκλονιστική ιστορία της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με… άγνωστη σύνθεση – Καμία ενημέρωση για τον αριθμό και την ταυτότητα των αριστίνδην μελών

MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τελειώνουν τα χρήματα στο Κίεβο – Αντέχει μόνο για δύο μήνες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ - Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

