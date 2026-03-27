Κόψανε τον Αντώνη Σαουλίδη από σύνεδρο του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει κάτι από… Τσακ Νόρις, κατά τα φαινόμενα. «Ο θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ» έλεγε ένα από τα πασίγνωστα ανέκδοτα για τον πρόσφατα αποδημήσαντα ηθοποιό.

Έτσι και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέχασε, ούτε συγχώρεσε στον Αντώνη Σαουλίδη ότι πήγε την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι ο Σαουλίδης διευκρίνισε ότι πήγε απλά ως ομιλητής σε μία εκδήλωση και ότι παραμένει στο ΠΑΣΟΚ η… «στάμπα» έμεινε σαν… έγκλημα καθοσιώσεως.

Έτσι, παρότι ήταν μέλος της απερχόμενης κεντρικής επιτροπής και του πολιτικού συμβουλίου, όπερ σημαίνει πως αυτοδίκαια είναι και σύνεδρος, όταν εμφανίστηκε στο κέντρο διαπιστεύσεων στο στάδιο του Τάε Κβο Ντο, του δόθηκε κάρτα… παρατηρητή!

Κόπηκε δηλαδή από σύνεδρος χωρίς να τον ενημερώσει κάποιος για το λόγο. Εάν είχε παραβιάσει το καταστατικό και έπρεπε να του επιβληθεί κάποια ποινή, θα έπρεπε να επιληφθεί η επιτροπή δεοντολογίας – κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Ωραία πράγματα…

