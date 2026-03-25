Τέμπη – Μητέρα Βάιου Βλάχου για την αίθουσα της δίκης: Πολύ προσβλητικό – Από την πρώτη στιγμή νιώθω ότι έχω το κράτος εχθρό απέναντί μου

Συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας του Βάιου Βλάχου ενός εκ των θυμάτων στα Τέμπη, η οποία περιέγραψε την εμπειρία της μέσα στην ακατάλληλη δικαστική αίθουσα της Λάρισας.

Η ίδια, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι ένιωσε σοκ όταν διαπίστωσε πως, κατά τη διάρκεια της δίκης, καθόταν δίπλα σε έναν από τους κατηγορουμένους για τον θάνατο του παιδιού της, εξαιτίας έλλειψης θέσεων.

«Είναι πολύ προσβλητικό για μία μάνα που έχει θύμα στα Τέμπη να κάθεται δίπλα σε κατηγορούμενο», είπε αρχικά.

Η μητέρα περιέγραψε ως αδιανόητη την εμπειρία να βρίσκεται στον ίδιο χώρο, και μάλιστα σε διπλανή θέση, με άτομο που κατηγορείται για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του παιδιού της. Όπως είπε η κατάσταση αυτή προέκυψε επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στη δικαστική αίθουσα.

Η συγκεκριμένη μητέρα είναι η γυναίκα από την οποία ξεκίνησε η έρευνα για το καταγγελλόμενο «μπάζωμα» του τόπου του δυστυχήματος, όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1. Η ίδια περιγράφει τις προσπάθειές της να εντοπίσει στοιχεία που σχετίζονται με το παιδί της, ακόμη και μέσα από τα χώματα της περιοχής.

«Αυτά τα χέρια έσκαβαν και έβρισκαν τα χώματα. Εγώ μπορεί να μην είδα το παιδί μου, αλλά ξέρω τι λείπει από το παιδί μου. Ξέρω τι πήρα από το παιδί μου και τι δεν πήρα. Είχα μια ελπίδα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο και σκληρό, ότι στα χώματα, στη θέση Πηγάδια, μπορεί να βρεθεί αυτό που λείπει από το παιδί μου. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να πετάξει το παιδί μου στα χωράφια της Λάρισας. Και το νυχάκι του ήθελα να το θάψω. Είναι ασέβεια αυτό που έκαναν».

Η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα του 34χρονου Βάιου Βλάχου, περιγράφει τη ζωή του παιδιού της, τονίζοντας ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον αθλητισμό, με σπουδές και επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της ασφάλειας σε δημόσια έργα.

«Και έζησα αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο αυτοκίνητο εκείνο το βράδυ για να βρούμε το παιδί μας στη Λάρισα, νιώθω ότι έχω το κράτος εχθρό απέναντί μου».

