Τσίπρας: Οκτώ μέτρα κατά της ακρίβειας και επίθεση σε Μητσοτάκη για το «πάρτι» που συνεχίζεται – Απόψε η ομιλία στη Λαμία

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να εξαπολύσει ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ κατά την ομιλία του στη Λαμία, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της «Ιθάκης». Ταυτόχρονα θα καταθέσει σειρά μέτρων για την ακρίβεια που επεξεργάστηκε στο Ινστιτούτο του, τονίζοντας ότι κινούνται στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης προσέγγισης Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός υπηρετούν την επιδίωξη:

-να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, που έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις, και

-να στηριχτούν τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, η μεσαία τάξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας.

Επιπλέον, διέπονται από αναδιανεμητική λογική: «Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και στον καθένα με μέτρο τις ανάγκες του».

Τα άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα, που αναμένεται να προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι τα εξής:

· Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για τους επόμενους μήνες. Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Γιατί δεν είναι αποδεκτό το κράτος να λεηλατεί τα εισοδήματα σε πολλαπλάσιο βαθμό, εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλάσιες οι τιμές.

· Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.

· Διπλασιασμός των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.

· Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%

Επίσης, θα προτείνει δέσμη μέτρων με χαρακτήρα αλληλεγγύης στα ευάλωτα νοικοκυριά:

· Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

· Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

· Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

· Μείωση τιμής kWh ηλεκτρικού ρεύματος εως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ελαφρύνσεων αυτών, το μήνυμα που αναμένεται να στείλει ο Αλέξης Τσίπρας είναι πως «θα ξεβολευτούν οι βολεμένοι». Συγκεκριμένα θα προτείνει:

· Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets

· Αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό και τους επιστήμονες του Ινστιτούτου που τα επεξεργάστηκαν πρόκειται για μέτρα ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κόντρα στα «νεοφιλελεύθερα λογιστικά» της κυβέρνησης Μητσοτάκη σύμφωνα με τα οποία η οικονομία αντέχει να μειώνεται η φορολογία του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων, για παράδειγμα αλλά δεν αντέχει μια στοιχειώδη στήριξη της πλειοψηφίας.

Υπό αυτό το πρίσμα ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα και θα τονίσει ότι αυτά φέρουν την υπογραφή του, με ιδιαίτερη έμφαση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις.

Αναμένεται να καταλογίσει προσωπικά στον Μητσοτάκη την επιλογή να συνεχίζεται το πάρτι για τους λίγους και τους ισχυρούς, δηλαδή για τα καρτέλ με τα υπερκέρδη, και για όσους έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και σε στημένους διαγωνισμούς.

Θα υπογραμμίσει περαιτέρω, πως «σε μια περίοδο όπου η πλειοψηφία των πολιτών φοβάται να πάει στο σούπερ μαρκετ και στο βενζινάδικο, φοβάται να ανοίξει τον λογαριασμό του ρεύματος, αυτοί μοιράζουν το δημόσιο χρήμα στους δικούς τους ανθρώπους». Και «αφήνουν ανεξέλεγκτη τη κερδοσκοπία των ισχυρών. Διατηρούν την δυσχερέστερη αναλογία στην ΕΕ μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων» και «δίνουν πίσω κάποια ψίχουλα σε επιδόματα με προφανή ψηφοθηρική σκοπιμότητα».

Το «πάνελ» της παρουσίασης

Η εκδήλωση πραγματοποιείται, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11) στις 18:30.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν:

Δημήτρης Λιάκος – Οικονομολόγος

– Οικονομολόγος Αθανάσιος Λουκόπουλος – Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

– Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εύα Ρέντζου – Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

– Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Μίλτος Χατζηγιαννάκης – Νομικός

Την παρουσίαση – συντονισμό έχει αναλάβει ο Σωτήρης Μπολάκης.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

