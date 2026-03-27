Επίθεση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη: Νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση

Ανακοίνωση με την οποία επιτίθεται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ομιλία του κατά την έναρξη του τριήμερου συνεδρίου του κόμματος.

«Είναι λυπηρό, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τη σημερινή ομιλία του απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και πέραν πάσης αμφιβολίας δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση.

Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση. Οι πολίτες «χόρτασαν» από ανέξοδες υποσχέσεις. Η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και ακόμα περισσότερες πολιτικές με αποτέλεσμα, όπως αυτές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

