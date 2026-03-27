ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με… άγνωστη σύνθεση – Καμία ενημέρωση για τον αριθμό και την ταυτότητα των αριστίνδην μελών

Ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το μυστήριο με την τελική σύνθεσή του, τόσο ως προς τον αριθμό των συνέδρων, όσο και για την ταυτότητά τους, παραμένει.

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει αποφύγει μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής να δώσει τον κατάλογο των αριστίνδην συνέδρων, αυτούς δηλαδή που «κέρδισαν» την ιδιότητα αυτή με διορισμό από την ηγεσία.

Ένα μέρος τους πρόκειται για θεσμικούς παράγοντες – εκλεγμένοι σε επιμελητήρια, συνδικαλιστικά όργανα, τοπική αυτοδιοίκηση, μέλη της κεντρικής επιτροπής και άλλων κομματικών οργάνων. Αλλά το μεγαλύτερο ως φαίνεται κομμάτι των αριστίνδην συνέδρων είναι κατευθείαν επιλογή της ηγεσίας, χωρίς να έχουν γίνει καν γνωστά τα κριτήρια.

Υπάρχει δε τεράστια σύγχυση ακόμα και για τον τελικό αριθμό. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση για 900 με 1.000 συνέδρους, αλλά οι φήμες και οι πληροφορίες στη συνέχεια ανέβαζαν τον αριθμό αυτό ακόμα και πάνω από 1.200. Φυσικά ούτε λόγος για το ποιοι είναι και γιατί.

Σε οποιαδήποτε εκδοχή αριθμού των αριστίνδην πάντως, γεννάται ένα τεράστιο θέμα και διαφάνειας και νομιμότητας, αλλά και ισονομίας: Χιλιάδες σύνεδροι έδωσαν μάχη και μάλιστα σκληρή για να εκλεγούν, όταν άλλοι είχαν τη διαπίστευση στο… τσεπάκι.

Κυρίως όμως είναι το εξής: Αν το τελικό σώμα του συνεδρίου, το οποίο θα λάβει κρίσιμες αποφάσεις, αλλά και θα εκλέξει Κεντρική Επιτροπή είναι σε υπερβολικό βαθμό διορισμένο, τότε υπάρχει και θέμα εσωκομματικής δημοκρατίας. Η ηγεσία ελέγχει και καθορίζει κατά το δοκούν και ανεξάρτητα από τη βούληση της βάσης το συνέδριο, άρα έχει προκαθορισμένο και το όποιο πολιτικό ή εκλογικό αποτέλεσμα του σώματος.

Δαβάκης για τις δηλώσεις Χούπη: «Η κυβέρνηση καθορίζει την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας»

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γραμμή Μαζινό» από την κυβέρνηση για τη νέα δικογραφία

Δούκας: «Θα έλεγαν ότι φοβήθηκα εάν δεν έβαζα υποψηφιότητα για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ» (video)