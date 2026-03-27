search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 14:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.03.2026 14:29

ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με… άγνωστη σύνθεση – Καμία ενημέρωση για τον αριθμό και την ταυτότητα των αριστίνδην μελών

27.03.2026 14:29
Ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το μυστήριο με την τελική σύνθεσή του, τόσο ως προς τον αριθμό των συνέδρων, όσο και για την ταυτότητά τους, παραμένει.

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει αποφύγει μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής να δώσει τον κατάλογο των αριστίνδην συνέδρων, αυτούς δηλαδή που «κέρδισαν» την ιδιότητα αυτή με διορισμό από την ηγεσία.

Ένα μέρος τους πρόκειται για θεσμικούς παράγοντες – εκλεγμένοι σε επιμελητήρια, συνδικαλιστικά όργανα, τοπική αυτοδιοίκηση, μέλη της κεντρικής επιτροπής και άλλων κομματικών οργάνων. Αλλά το μεγαλύτερο ως φαίνεται κομμάτι των αριστίνδην συνέδρων είναι κατευθείαν επιλογή της ηγεσίας, χωρίς να έχουν γίνει καν γνωστά τα κριτήρια.

Υπάρχει δε τεράστια σύγχυση ακόμα και για τον τελικό αριθμό. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση για 900 με 1.000 συνέδρους, αλλά οι φήμες και οι πληροφορίες στη συνέχεια ανέβαζαν τον αριθμό αυτό ακόμα και πάνω από 1.200. Φυσικά ούτε λόγος για το ποιοι είναι και γιατί.

Σε οποιαδήποτε εκδοχή αριθμού των αριστίνδην πάντως, γεννάται ένα τεράστιο θέμα και διαφάνειας και νομιμότητας, αλλά και ισονομίας: Χιλιάδες σύνεδροι έδωσαν μάχη και μάλιστα σκληρή για να εκλεγούν, όταν άλλοι είχαν τη διαπίστευση στο… τσεπάκι.

Κυρίως όμως είναι το εξής: Αν το τελικό σώμα του συνεδρίου, το οποίο θα λάβει κρίσιμες αποφάσεις, αλλά και θα εκλέξει Κεντρική Επιτροπή είναι σε υπερβολικό βαθμό διορισμένο, τότε υπάρχει και θέμα εσωκομματικής δημοκρατίας. Η ηγεσία ελέγχει και καθορίζει κατά το δοκούν και ανεξάρτητα από τη βούληση της βάσης το συνέδριο, άρα έχει προκαθορισμένο και το όποιο πολιτικό ή εκλογικό αποτέλεσμα του σώματος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3