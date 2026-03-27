Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γραμμή Μαζινό» από την κυβέρνηση για τη νέα δικογραφία

Γραμμή άμυνας σχεδιάζουν Μαξίμου και Πειραιώς καθώς πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι μέσα στο επόμενο διάστημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποστείλει στη Βουλή τη διαβόητη νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη λεωφόρο Τζον Κένεντι στο Λουξεμβούργο, μπαίνουν οι… τελευταίες πινελιές στον φάκελο και ότι μπορεί να σταλεί στην Αθήνα ακόμα και πριν το Πάσχα, φέρνοντας την κυβέρνηση και τη «γαλάζια» παράταξη σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς όλα δείχνουν ότι η δικογραφία θα περιλαμβάνει περίπου δέκα βουλευτές της ΝΔ, περιγράφοντας αναλυτικά τις πράξεις για τις οποίες θα ζητείται η άρση ασυλίας τους, ώστε να ελεγχθούν δικαστικά.

Για την ώρα η κυβέρνηση δημοσίως … σφυράει αδιάφορα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και εδώ είμαστε να τα απαντήσουμε όλα αυτά. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία ενημέρωση για καμία δικογραφία. Το λέω για να μείνει αυτό, γιατί ζούμε στη χώρα όπου κάποια Μέσα βγάζουν συνεχώς παραπλανητικούς τίτλους». Ωστόσο, σε κλειστές συσκέψεις και ιδιωτικές συζητήσεις, η αίσθηση που βγαίνει είναι αυτή της ανησυχίας.

Κι αυτό, διότι, σε πρώτο επίπεδο, αν οι πληροφορίες βγουν αληθινές, τότε το αφήγημα περί διαχρονικού σκανδάλου… πάει περίπατο, αφού η πλειονότητα των εμπλεκομένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων είναι «γαλάζια» στελέχη – λέγεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τα ονόματα τριών βουλευτών της αντιπολίτευσης – ενώ η επαναφορά στο προσκήνιο της σκανδαλώδους αυτής υπόθεσης θεωρείται δεδομένο ότι θα ανακόψει τη δημοσκοπική άνοδο που απολαμβάνει αυτό το διάστημα ΝΔ.

Σε δεύτερο επίπεδο, ωστόσο, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα, καθώς η Κ.Ο. της ΝΔ θα κληθεί να αποφασίσει για την άρση ασυλίας μελών της – αυτών που θα περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ένα μήνυμα που στέλνεται σταθερά προς τους «γαλάζιους» βουλευτές είναι ότι όλα θα κρίνονται και θα αποφασίζονται κατά περίπτωση: ήτοι, ανάλογα με το περιεχόμενο της δικογραφίας θα υπερψηφίζεται ή θα καταψηφίζεται η άρση ασυλίας, ώστε να μην δοθεί η εντύπωση ότι η κυβερνώσα παράταξη «αδειάζει» τους βουλευτές της.

Εν τούτοις, μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχουν και φωνές που αντιτίθενται σε αυτή τη στρατηγική, λέγοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος θα δοθεί η αίσθηση – στην κοινωνία – ότι επιχειρείται συγκάλυψη μιας υπόθεσης η οποία έχει προκαλέσει τεράστια βλάβη στην παράταξη και την έχει φέρει σε σύγκρουση με τον αγροτικό κόσμο, στον οποίο η ΝΔ πάντα είχε ισχυρά εκλογικά ερείσματα. Οι ίδιες φωνές τονίζουν ότι μια τέτοια τακτική θα δώσει πυρομαχικά στην αντιπολίτευση και θα οξύνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό κλίμα.

Σε τρίτο – και ίσως πιο σημαντικό πολιτικά – επίπεδο, όμως, ο μεγάλος προβληματισμός της κυβέρνησης είναι ότι η άφιξη της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει και τρίτο δικαστικό μέτωπο, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και υπάρχει μια έντονη συζήτηση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς το Πρωτοδικείο στην απόφασή του ζητά την περαιτέρω διερεύνησή της – αδειάζοντας πλήρως το πόρισμα του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά εκτυλίσσονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την κυβέρνηση και τη ΝΔ, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι μια τέτοια πολυμέτωπη αναταραχή θα βάλει σημαντικά προσκόμματα στην εκλογική προσπάθειά της και ενισχύει την εικόνα διάλυσης και διαφθοράς που περιγράφει η αντιπολίτευση.

Όπως και να’χει, πάντως, το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι δεν προτίθεται να δεχθεί a priori τα όσα θα λέει η δικογραφία, ενώ πηγές της εκτιμούν ότι οι πολιτικές συνέπειες θα είναι ελέγξιμες ή, εν πάση περιπτώσει, μη καταστροφικές για το κυβερνών κόμμα. Από την άλλη, ωστόσο, αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι που η ανακίνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ κρύβει, ενώ αμηχανία προκάλεσε και η απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, ότι ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα δεν έχει πάρει πιστοποίηση και ότι οι Βρυξέλλες περιμένουν την εφαρμογή του action plan για να προχωρήσουν στις περαιτέρω κινήσεις τους.

Διαβάστε επίσης:

Βολές Σακελλαρίδη κατά Τσίπρα: Είναι η αφετηρία της κρίσης αξιοπιστίας της Αριστεράς

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τον κατώτατο μισθό – Για «ανεπαρκή αύξηση» κάνουν λόγο τα κόμματα

Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις