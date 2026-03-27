Δούκας: «Θα έλεγαν ότι φοβήθηκα εάν δεν έβαζα υποψηφιότητα για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ» (video)

Για την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αλλά και για το δυστύχημα των Τεμπών μίλησε, μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Καλεσμένος της εκπομπής «Καλύτερα Αργά» του Action24 ο Χάρης Δούκας μίλησε για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο «μεγαλύτερο λάθος» του, όπως το χαρακτήρισε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στον δήμο της Αθήνας.

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Σε ερώτηση που του έγινε για το πότε πρέπει να διαγράφεται κανείς από το κόμμα ο Χάρης Δούκας σημείωσε τα εξής: «Όταν γίνεται κάποιος τοξικός, όταν δηλαδή προσβάλλει ή λέει κάτι που έχει στοιχεία δηλητηρίου. Νομίζω, εάν μιλάμε για τον Κωνσταντινόπουλο, δεν ήταν αυτή η συνθήκη. Σε μια τέτοια κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε τώρα, φάση διεύρυνσης, και υποδεχόμαστε ανθρώπους που έχουν πει αρκετά πράγματα – να το πω ευγενικά – άνθρωποι οι οποίοι ήταν και στα πιο δύσκολα, πρέπει να έχουμε ανοχή».

Για την υποψηφιότητά του για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφερόμενος στην απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ και τις φωνές που λένε ότι βιάστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε:

«Εάν δεν το έκανα αυτό, θα μου καταλόγιζαν ότι φοβήθηκα, ότι δεν το τόλμησα. Πάντα είμαι στην πρώτη γραμμή. Είπα ότι θα είμαι και δήμαρχος. Και αυτό είναι ένα μοντέλο που στη χώρα μας δεν είναι οικείο. Είναι ένα μοντέλο που υπάρχει σε άλλες χώρες. Είναι κάπως ιδιαίτερο να είσαι δήμαρχος και υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος. Συνήθως υπάρχει η λογική να γίνει κάποιος πρώτα βουλευτής και αυτή είναι η διαδρομή. Δεν τα πήγα και άσχημα. Κάναμε έναν μεγάλο αγώνα και, γυρνώντας πίσω τον χρόνο, ωρίμασα πολιτικά, σκλήρυνα και απέκτησα τη δυνατότητα να μπορώ να αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις. Εάν οι 72 μέρες της υποψηφιότητάς μου στον δήμο πέρασαν εύκολα, γιατί ήμουν ένα αουτσάιντερ, η διαδικασία για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετά σκληρή. Για παράδειγμα, έπαιρνα τις αποδελτιώσεις. Είχα ζητήσει από τα μέσα της διαδικασίας να είμαι εκτός του γκρουπ των αποδελτιώσεων, γιατί δεχόμουν απίστευτο ξύλο. Έγραφαν άσχημα πράγματα και χάλαγαν την ψυχολογία μου».

Για το εάν συγχωρεί ανθρώπους που είπαν ή έγραψαν κάτι κακό για εκείνον ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Ναι, γιατί δεν θέλω να κρατάω μέσα μου κακία και θέλω να βρίσκω μια ευκαιρία με τον άλλον να ξαναμιλήσω».

Όσον αφορά το μεγαλύτερο λάθος του ο δήμαρχος Αθηναίων καταλόγισε στον εαυτό του το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών στον Άγνωστο Στρατιώτη:

«Δεν με ενοχλεί να γίνονται λάθη, αλλά μ’ αρέσει να διορθώνονται γρήγορα. Και εγώ ο ίδιος έχω κάνει λάθη. Ένα γνωστό είναι ότι σβήστηκαν τα ονόματα στα Τέμπη. Που δεν το ήξερα και εγώ πήγε η καθαριότητα [..]. Ήταν μια μεγάλη κρίση. Νομίζω τη διαχειριστήκαμε με πρώτη κίνηση να παραδεχόμαστε τα λάθη».

ΣΥΡΙΖΑ-ΝεΑρ: «Διαλυτική» η αναμονή για Τσίπρα

Η κρίση επαναφέρει τα εκλογικά σενάρια

ΠΑΣΟΚ: Σκληρές διαβουλεύσεις για την απόφαση κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ – Δεν καλύπτει Δούκα η αρχική διατύπωση της Χαριλάου