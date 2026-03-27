Δαβάκης για τις δηλώσεις Χούπη: «Η κυβέρνηση καθορίζει την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας»

«Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας καθορίζεται θεσμικά από την κυβέρνηση και εκφράζεται μέσω των εκπροσώπων της», ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμία για τις δηλώσεις του Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρη Χούπη την περασμένη εβδομάδα στην Bild.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εμφανίστηκε να παίρνει αποστάσεις από τις δηλώσεις του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γερμανική εφημερίδα, τις οποίες κλήθηκε να σχολιάσει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με τον ερωτώντα βουλευτή Αλ. Καζαμία να θέτει το ερώτημα ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και αν ο στρατηγός έχει δική του ατζέντα στο βαθμό που με τις δηλώσεις του (για το «όραμα» του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ να καταρρίψουν τις απειλές κατά της Δύσης και για τα περί αλλαγής καθεστώτος) εμφανίζεται να υποστηρίζει τον πόλεμο.

Ο υφυπουργός επιχείρησε πάντως να καλύψει και τον Α/ΓΕΕΘΑ λέγοντας ότι οι φράσεις του «απομονώθηκαν» και διέπονται από «επιχειρησιακή» λογική ωστόσο από εκεί και πέρα υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση καθορίζει την εξωτερική πολιτική και αυτή «δεν υποστηρίζει την κλιμάκωση και δεν υιοθετεί σενάρια αλλαγής καθεστώτος».

Ειδικότερα ο Θ. Δαβάκης υποστήριξε πως «οι δηλώσεις αυτές δεν συνιστούν αυτοτελή διατύπωση κυβερνητικής θέσης ή πολιτικής. Έγιναν στο πλαίσιο σειράς διαδοχικών ερωταπαντήσεων, απομονώθηκαν συγκεκριμένες φράσεις. Αυτό δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο τη σαφή μας θέση. Η οποία είναι ότι η χώρα μας δεν υποστηρίζει την κλιμάκωση και δεν υιοθετεί σενάρια αλλαγής καθεστώτος».

Ύστερα από επιμονή Καζαμία, επανήλθε λέγοντας περαιτέρω πως «ο αρχηγός έκανε μια επιχειρησιακή προσέγγιση, δεν είναι ότι του ξέφυγε κάτι. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής, συνεπής και επαναλαμβανόμενη σε όλα τα διεθνή fora: Προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, αποφυγή κάθε περαιτέρω κλιμάκωσης και επιμονή στην εύρεση διπλωματικής λύσης», όπως είπε.

Ως προς το σχόλιο Καζαμία πως η χώρα εμπλέκεται όλο και βαθιά στον πόλεμο ο υφυπουργός απάντησε πως η κατάρριψη πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στο πλαίσιο συμφωνιών με «καθαρά αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα», και πως σε καμία περίπτωση δεν συνιστά «εμπλοκή σε επιχειρήσεις». «Τι θέλατε, να τους πάρουμε και να φύγουμε τους Patriot; Πώς θα τιμούσαμε την υπογραφή μας με τη Σαουδική Αραβία; Ή να βλέπαμε τους πυραύλους να περνούν;», σχολίασε. Όσο για τη φρεγάτα ΥΔΡΑ, επισήμανε πως «βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στην Ερυθρά Θάλασσα, προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων», καθώς και πως «προστατεύει τη ναυσιπλοΐα».

Σημειώνεται πως κατά την ανάπτυξη της ερώτησής του ο Αλέξανδρος Καζαμίας άφησε αιχμή κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια σχολιάζοντας τη σταθερή του απουσία από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. «Βρισκόμαστε εν μέσω μίας πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή και με έκπληξη παρατηρώ ότι ο κ. Δένδιας ποτέ δεν έρχεται να απαντήσει σε ερωτήσεις στη Βουλή και στέλνει εσάς να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

