search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 23:56
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.03.2026 22:12

Κουτσούμπας: Καμιά εμπλοκή στον πόλεμο – Να ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση του λαϊκού εισοδήματος

27.03.2026 22:12
koytsoympas pafilis – new

Στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα βρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και σε δηλώσεις του ζήτησε απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο στο Ιράν και στήριξη του λαϊκού εισοδήματος που πλήττεται από την ακρίβεια και λόγω του πολέμου.

«Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει πλέον να πληρώνει συνεχώς από την τσέπη του προκειμένου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζει τον Τραμπ και τον Νετανιάχου στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που οδηγεί στον όλεθρο και τον θάνατο ολόκληρους λαούς στην ευρύτερη περιοχή και άλλους λαούς τους οδηγεί στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην προσφυγιά, στην ακρίβεια, στην ανεργία. Και βεβαίως προκειμένου να προσαρμόζονται και να εξοικειώνονται, όπως είπε ο υπουργός Άμυνας, με την κουλτούρα των φερέτρων τους» δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.

«Εμείς λέμε ξεκάθαρα καμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή. Να γυρίσουν όλες οι φρεγάτες από την Ερυθρά Θάλασσα, από όπου βρίσκονται. Να γυρίσουν πίσω οι συστοιχίες Patriot. Να γυρίσουν πίσω οι άντρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία μόνον αυτά έχουν ορκιστεί να υπηρετούν», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Και βεβαίως απαιτούμε εδώ και τώρα γενναία μέτρα από την κυβέρνηση για την ανακούφιση του λαϊκού εισοδήματος, για να πάρουν ανάσα οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι μικροεπιχειρηματίες, οι αγρότες μας, ο ελληνικός λαός με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, αλλά και με βάση τα αιτήματα του ίδιου του εργατικού – λαϊκού κινήματος και των φορέων του στους δρόμους του αγώνα», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
at omonoias elas
tiger woods
pao nunn monaco
gomez ellas
ormouz 554- new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi_new
zeibegkiko new
ANT1+ PLATFORM
gaza_israel_idf_1010_1920-1080_new
mitsotakis anna odusseas famellos
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 23:55
<div style="width:1px;height:1px"></div>at omonoias elas
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός κρατούμενος στα κρατητήρια Ομόνοιας – Είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λίγες ώρες πριν

<div style="width:1px;height:1px"></div>tiger woods
ΚΟΣΜΟΣ

Τάιγκερ Γουντς: Συνελήφθη μετά από τροχαίο στη Φλόριντα – Στο μικροσκόπιο η χρήση ουσιών

<div style="width:1px;height:1px"></div>pao nunn monaco
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Στην εξάδα με «100άρα» και σούπερ Ναν ο Παναθηναϊκός, 107-97 τη Μονακό στο ΟΑΚΑ

1 / 3