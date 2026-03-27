Ξεκίνησε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο στάδιο του Tae Kwon Do. Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο βήμα.

Δείτε live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Το συνέδριο πραγματοποιείται, καθώς πληθαίνουν οι φωνές για την «κολλημένη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις αλλά και τους χειρισμούς Ανδρουλάκη είτε σε σχέση με την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, είτε με τις καταστατικές αλλαγές που προωθεί. Η τριήμερη συνεδρίαση ξεκινά με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και θα κορυφωθεί την Κυριακή με τις ψηφοφορίες για την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, ενώ ενδιαφέρον θα έχουν τα ποσοστά συσχετισμών της ομάδας Ανδρουλάκη και των άλλων κορυφαίων στελεχών, όπως ο Γερουλάνος, ο Δούκας και η Διαμαντοπούλου.

«Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή, που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγες ώρες πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με δήλωσή του στην ιστοσελίδα «tovima.gr», απευθυνόμενος «σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες», «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές ή απέχει», «σε κάθε μετριοπαθή πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «σήμερα με το συνέδριό μας ξεκινάμε όλοι μαζί τον αγώνα για τη μεγάλη Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, για να μπει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και πολλαπλασιάζουν τα κοινωνικά αδιέξοδα μικραίνοντας τους ορίζοντες της Ελλάδας».

Τονίζει ότι «τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ σε ενέργεια, τρόφιμα, τράπεζες και υγεία σωρεύουν υπερκέρδη, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται, οι μισθοί εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια εκτοξεύονται, το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται». Κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «σπατάλησε ένα ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, χωρίς δίκαιη κατανομή. Γι’ αυτό από το 2028 και έπειτα οι ρυθμοί ανάπτυξης θα προσγειωθούν στα χαμηλά επίπεδα του 1%». Σημειώνει ότι «μόλις προχθές η EUROSTAT αποκαθήλωσε το αφήγημα του δήθεν ‘οικονομικού θαύματος’», καθώς «το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με όρους αγοραστικής δύναμης υποχώρησε το 2025 και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία». «Η χώρα έχει ‘παγώσει’. Όλοι τρέχουν γρηγορότερα από εμάς», σχολιάζει.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη» και ειδικότερα πως «το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οικονομική περιπέτεια των μνημονίων και της χρεοκοπίας συνεχίζει να συμπεριφέρεται στο κράτος ως λάφυρο παραδομένη στον πελατειασμό, και αντιμετωπίζει τους θεσμούς ως εργαλεία εξουσίας που κατοχυρώνουν προνόμια και ασυλίες για τους ισχυρούς». «Για εμάς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «είναι θέμα δημοκρατίας και πάνω απ' όλα εθνικής ασφάλειας να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, για το σκοτεινό παρακράτος που έστησαν ο πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

«Γιατί αν δεν τελειώνουμε με αυτές τις νοσηρές πρακτικές, θα κάνουμε απλώς διαχείριση της παρακμής», δηλώνει, τονίζοντας ότι «χρειάζονται ρήξεις και η συνταγματική αναθεώρηση συνιστά μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη».

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εργασιών του 4ου Τακτικού Συνεδίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Παρασκευή 27/03

12:00-18:00 Διαπίστευση συνέδρων

18:00 Έναρξη συνεδρίου

– Καλωσόρισμα Γιάννη Βαρδακαστάνη, Γραμματέα ΚΟΕΣ

-Συγκρότηση προεδρείου 4ου Τακτικού Συνεδρίου & Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

– Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,

– Μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών

– Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων

– Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

Σάββατο 28/03

09:00 – 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

10:30 – 11:00: Εισηγήσεις

• Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Λειτουργία οργανώσεων – Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.

12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις

*Αίθουσα Προθερμαντηρίου

11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση

Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

• Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ

• Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

• Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

• Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών

14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια

Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας

• Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College

• Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης

• Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.

• Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

• Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής

• Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.

*Αίθουσα 15

10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα

Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

• Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο

• Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

• Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain

Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

• Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού

• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

• Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας

Ενότητα 1η:

• Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Βουλευτής

• Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος – Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

• Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Ενότητα 2η:

• Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ

• Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)

• Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών – Elsa Greece

• Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στη πορεία προς τις εκλογές

Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός

• Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος

• Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

• Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας

16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση

Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

• Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

• Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής

• Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)

• Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας

Κυριακή 29/03

Κεντρική Αίθουσα 09:00 – 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια

Κλείσιμο εργασιών

Αίθουσα Προθερμαντηρίου: 08.00 – 18.00 Ψηφοφορία για εκλογή μελών ΚΠΕ & Περιφερειακών Συμβουλίων