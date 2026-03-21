Εθνική Τράπεζα: Επιταχύνει για το Ταμείο Ανάκαμψης – Συγκροτήθηκε TaskForce

Σε πλήρη επιτάχυνση τίθενται οι διαδικασίες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με στόχο την έγκαιρη ένταξη ώριμων και επιλέξιμων έργων έως τη λήξη του προγράμματος.

Η Εθνική Τράπεζα, έχοντας ήδη χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό επενδυτικών σχεδίων, ενισχύει περαιτέρω τη στήριξή της προς τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΘΝΙΚΗ 2.0, λειτουργούν εξειδικευμένες ομάδες αξιολόγησης και υλοποίησης αιτημάτων, οι οποίες υποστηρίζονται από ειδική ομάδα για το ΤΑΑ. Σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (επενδυτές, συμβούλους, ανεξάρτητους αξιολογητές και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης), διασφαλίζεται η αποτελεσματική και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ημερομηνία λήξης του προγράμματος (31 Μαΐου 2026), έχει συγκροτηθεί εσωτερική Task Force, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων διευθύνσεων, και έχουν προσαρμοστεί οι διαδικασίες, ώστε να επιταχυνθούν οι εγκρίσεις και η συμβασιοποίηση των αιτήσεων.

