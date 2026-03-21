ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 09:24
Εθνική Τράπεζα: Επιταχύνει για το Ταμείο Ανάκαμψης – Συγκροτήθηκε TaskForce

Σε πλήρη επιτάχυνση τίθενται οι διαδικασίες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με στόχο την έγκαιρη ένταξη ώριμων και επιλέξιμων έργων έως τη λήξη του προγράμματος.

Η Εθνική Τράπεζα, έχοντας ήδη χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό επενδυτικών σχεδίων, ενισχύει περαιτέρω τη στήριξή της προς τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΘΝΙΚΗ 2.0, λειτουργούν εξειδικευμένες ομάδες αξιολόγησης και υλοποίησης αιτημάτων, οι οποίες υποστηρίζονται από ειδική ομάδα για το ΤΑΑ. Σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (επενδυτές, συμβούλους, ανεξάρτητους αξιολογητές και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης), διασφαλίζεται η αποτελεσματική και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ημερομηνία λήξης του προγράμματος (31 Μαΐου 2026), έχει συγκροτηθεί εσωτερική Task Force, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων διευθύνσεων, και έχουν προσαρμοστεί οι διαδικασίες, ώστε να επιταχυνθούν οι εγκρίσεις και η συμβασιοποίηση των αιτήσεων.

Διαβάστε επίσης:

CrediaBank: Στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας

SMERC: Επενδύσεις άνω των 12 εκατ. σε τρόφιμα με στόχο εξαγωγική ανάπτυξη

ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: 31χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία επειδή πήρε χάπια άμβλωσης – Κρατείται στη φυλακή από τις 4 Μαρτίου

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μανιφέστο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Kλειδώνει την Τρίτη η αύξηση με πιθανότερο σενάριο τα 920 ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία – Μπαράζ βομβαρδισμών από το Ισραήλ, όλες οι εξελίξεις

ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε «Τσαρούχη» και «Παρθένη» έναντι 3.000-5.000

LIFESTYLE

Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε bodybuilder με χιλιάδες ακολούθους για αναβολικά

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

