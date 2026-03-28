ΠΑΣΟΚ: Τα σενάρια συνεργασίας με ΝΔ στο επίκεντρο του συνεδρίου – Η απάντηση Δούκα, Γερουλάνου, Κατρίνη στον Ανδρουλάκη (LIVE)

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιλέγει μία σκληρή απάντηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ μετεκλογικά, αλλά χωρίς να τοποθετείται επί του αιτήματος να υπάρξει ρητή δέσμευση μέσω ακόμα και χωριστού ψηφίσματος, το συνέδριο του κόμματος μπήκε από την αρχή στα… βαθιά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε με έμφαση πως «όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας», δίδοντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς μία απάντηση σε όσους ζητούν δεσμευτική απόφαση του συνεδρίου.

Όπως εξήγησε δε στη συνέχεια, στόχος είναι η Πολιτική Αλλαγή που θα επιτευχθεί με αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ. «Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Μαζί λοιπόν για τη νίκη για την πολιτική αλλαγή… Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας».

Πέρα από το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκαν όσοι προέβλεψαν πως το βασικό πολιτικό θέμα του συνεδρίου θα είναι τελικά η στρατηγική των συμμαχιών, η συγκεκριμένη τοποθέτηση και διαβεβαίωση δεν έχει εκληφθεί ως επαρκής απ’ όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες του κόμματος.

Όπως λένε στα πηγαδάκια του συνεδρίου στελέχη πέραν του προεδρικού μπλοκ, η Πολιτική Αλλαγή ενώνει όλους ως στόχος, αλλά δεν καθίσταται σαφές προς κάθε κατεύθυνση τι ακριβώς θα κάνει το Κίνημα, εάν δεν επιτευχθεί αυτή η επιδίωξη και το ΠΑΣΟΚ βρεθεί σε θέση πίεσης να αποφασίσει τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση της χώρας.

Κατά τα φαινόμενα ζητούνται απαντήσεις από το συνέδριο και εν τέλει από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, εάν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να μπει σε συζήτηση με τη ΝΔ στην περίπτωση που είναι δεύτερο ή και τρίτο στις εκλογές, και στο ενδεχόμενο να συγκροτηθεί μία κυβέρνηση υπό άλλο πρωθυπουργό, ή να είναι ειδικού σκοπού όπως αναφέρουν σενάρια που κυκλοφορούν.

Τουλάχιστον ο Χάρης Δούκας θα ζητήσει σήμερα να αποκλειστεί οποιαδήποτε συνεργασία σε «οποιαδήποτε περίπτωση», ενώ πιο ξεκάθαρο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο, με έμφαση και στην εσωκομματική δημοκρατία αναμένεται να «αιτηθεί» ο Παύλος Γερουλάνος.

Σαφές στίγμα απέναντι στη δεξιά, είναι και η θέση του Μιχάλη Κατρίνη, ενώ Άννα Διαμαντοπούλου, όπως και η αυτόνομη πτέρυγα του Μανώλη Χριστοδουλάκη δείχνουν μεγαλύτερη «συναντίληψη» με την προσέγγιση του κ. Ανδρουλάκη.

Το ενδιαφέρον θα στραφεί σήμερα, τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, στις ομιλίες το μεσημέρι του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Η πρώτη αναμένεται να έχει περισσότερο ιδεολογικό πρόσημο, ενώ ο κ. Βενιζέλος πιθανόν θα εστιάσει στα θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου στη χώρα, που έχει αναδείξει με ένταση ο ίδιος, και να κατακεραυνώσει την κυβέρνηση.

