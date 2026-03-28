Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – Βενιζέλος: Οι πολίτες δεν ψάχνουν εναλλακτική, αλλά λύση (Video)

Παρέμβαση με πολλά μηνύματα αναμένεται να κάνει, καθώς πραγματοποιεί ομιλία στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρόεδρος του κινήματος, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Με την αρχή της ομιλίας του, ο Ε. Βενιζέλος επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε ασύμμετρη ευθύνη για την κρίση του 2010, ενώ επανέλαβε την άποψή του ότι οι πολίτες, πλέον, δεν αναζητούν εναλλακτική για την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά λύση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Τα πράγματα είναι τόσο πολύπλοκα που κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβαρύνει με τα δικά του προβλήματα τη χώρα» τόνισε και έκανε αναδρομή στα επτά χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επίσης, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την τραγωδία των Τεμπών, για την οποία είπε ότι επιχειρήθηκε συγκάλυψη, ενώ όσον αφορά στην οικονομία, μίλησε για διεύρυνση των ανισοτήτων και για χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του, την καλύτερη δυνατή επίδοση που το καθιστά πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους πολίτες αδιαμεσολάβητα καθώς αυτοί δεν είναι αιχμάλωτοι των εκλογικών τους επιλογών. Το ΠαΣοΚ οφείλει να διακηρύξει την πολιτική και προγραμματική του αυτονομία. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται από ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων», υπογράμμισε.

Είπε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ «οφείλει να θέσει ως άμεσες και βασικές προγραμματικές προτεραιότητες της χώρας αυτές στις οποίες ήδη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, αλλά επιτρέψτε μου να τις κωδικοποιήσω:

Η επικαιροποίηση και εξειδίκευση μιας Στρατηγικής Εθνικής ασφάλειας ευρύτατης αποδοχής και συναίνεσης που αξιολογεί όλα τα δεδομένα με ιστορικότητα και διορατικότητα χωρίς να βασίζεται ούτε στην αναβλητικότητα, ούτε στα εξαρτημένα ανακλαστικά

Η αναστύλωση των θεσμών

Η αποκατάσταση των κρατικών λειτουργιών

Η διασφάλιση της συνοχής της κοινωνίας, γιατί μέσα από το αίσθημα της αδικίας αναβλύζει οργή και ακατέργαστος λαϊκισμός που εμφανίζεται ως αντισυστημισμός που επιχαίρει για την απαξίωση των θεσμών

Η αναπτυξιακή συστράτευση και συμπερίληψη, ο σεβασμός της εργασίας,της επιχειρηματικότητας και του διανοητικού και κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα».

«Το μεγάλο στοίχημα είναι η σύναψη νέου κοινωνικού συμβολαίου που δεν επιδίωξε καν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μόνο στη βάση ενός τέτοιου συμβολαίου η χώρα μπορεί να αποκτήσει εθνική στρατηγική και αναπτυξιακά προτάγματα ανάλογα των σημερινών προκλήσεων», τόνισε, και ευχήθηκε «το συνέδριο του ΠαΣοΚ να ανταποκριθεί στην πρόκληση της συγκυρίας αν θέλει να επικοινωνήσει με την πρόκληση της ιστορία».

