«Χωρίς νέες γενιές το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα προχωρήσει»: Το συγκινητικό αντίο Κακλαμάνη στους συνέδρους

Να δοθεί χώρος στη νέα γενιά ζήτησε ο Απόστολος Κακαλαμάνης από το βήμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αποχαιρετώντας ουσιαστικά την ενεργό πολιτική δράση με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρος της Βουλής δήλωσε βαθιά συγκινημένος «απέναντι σε 5.000 αποφασισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να ξαναφέρουν το μήνυμα που ξεκινήσαμε 150 στελέχη του ΠΑΚ το 1974 να το ξαναφέρουν ξανά σε όλη την Ελλάδα».

»Αυτό το Συνέδριο θα αποδειχτεί ιστορικό για τη χώρα, τους εργαζόμενους, όλο τον ελληνικό λαό. Θα ανταποκριθείτε σε αυτή τη μεγάλη αποστολή που αναλαμβάνουμε όλοι μας. Δεν ξέρω αν αύριο θα ζω, αλλά εσείς είστε οι εκπρόσωποι του λαού του ΠΑΣΟΚ. Ο λαός μας κι όταν υπάρξουν απόντες θα βάλει στη θέση τους νέους αγωνιστές. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν και πρέπει να γίνει και πάλι», είπε καταχειροκροτούμενος στα 89 του χρόνια.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη ανανέωσης. Η δική μου γενιά να κάνει ένα βήμα πίσω. Χωρίς νέες γενιές το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα προχωρήσει. Να είναι αυτό απαραίτητος όρος για να προχωρήσουμε στην αποστολή μας», τόνισε.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην αντιπασοκική προπαγάνδα να επιχειρεί ποινικοποίηση της άλλης άποψης. Από το πρωί το γνωστό ραδιοτηλεοπτικό συγκρότημα άρχισε τον διασυρμό και την κατασυκοφάντηση του κινήματός μας», ανέφερε, σχολιάζοντας τις εξελίξεις.

«Δε φανταζόμουν ότι ύστερα από 50 χρόνια θα ζούσαμε προβλήματα δημοκρατίας. Ένα κοινοβούλιο απαξιωμένο που διασύρεται στα μάτια των πολιτών», τόνισε.

H αναφορά σε όσους αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ το 2009

Ο Απόστολος Κακλαμάνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και σε όσους αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ την περίοδο της κρίσης και ιδιαίτερα κατά την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, του 2009. «Εκείνη την προσπάθεια να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία το 2009, όταν έπεσαν στον γκρεμό για να σωθεί η χώρα, κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πρόδωσαν τον λαό του ΠΑΣΟΚ και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ. “Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή” φώναζαν κάποιοι δήθεν αριστεροί ενώ η δεξιά μιλούσε για Ζάππεια», σχολίασε.

«Δεν ξέρω πότε, αλλά πολύ σύντομα, ίσως να μην είμαι στη ζωή για να δω την πραγμάτωση της Νέας Ελλάδας, της Ελλάδας της ελευθερίας, της Ελλάδας της Δημοκρατίας. Σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε 40 χρόνια τώρα, δεν ξέρω αν την άξιζα. Τόπο στα νιάτα!», κατέληξε ο Απόστολος Κακλαμάνης με το σύνολο των Συνέδρων να τον χειροκροτεί όρθιο.

