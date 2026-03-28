Μάντζος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε»

Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του κόμματος από τον Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος επιχείρησε να αναδείξει το πολιτικό στίγμα και τις προγραμματικές προτεραιότητες της παράταξης για την επόμενη περίοδο.

Όπως υπογράμμισε στην εισήγησή του, πρόκειται για «μια δήλωση προς μια κοινωνία που κοιτάζει σήμερα σε εμάς με προσδοκία και απαιτήσεις», δίνοντας έμφαση στον χαρακτήρα της στρατηγικής ως ενός δεσμευτικού πολιτικού συμβολαίου με τους πολίτες. «Είναι μια δήλωση ειλικρίνειας και τιμής: ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και κυρίως πώς ό,τι λέμε θα το κάνουμε. Είναι, τελικά, η Εθνική Στρατηγική για να βαδίσει η Ελλάδα μπροστά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής Επικρατείας ανέφερε ότι το κείμενο συνιστά τον βασικό κορμό του κυβερνητικού προγράμματος που φιλοδοξεί να εφαρμόσει μια μελλοντική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι μια συνολική ανατροπή του μοντέλου διακυβέρνησης. «Δεν μιλάμε για απλή αλλαγή, αλλά για ανατροπή», τόνισε, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στο «κλειστό σύστημα εξουσίας» του λεγόμενου επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο –όπως είπε– λειτουργεί με όρους συγκεντρωτισμού και περιορισμένης λογοδοσίας.

Στον αντίποδα, παρουσίασε το όραμα του κόμματος για ένα «ανοικτό, συμπεριληπτικό και διαβουλευτικό» μοντέλο διακυβέρνησης, με αιχμή τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποκέντρωση. Όπως ανέφερε, οι αρχές αυτές αποτελούν διαχρονικές αξίες της παράταξης και θεμέλιο για την επόμενη ημέρα.

Ο κ. Μάντζος συνέδεσε τη στρατηγική αυτή με το ευρύτερο αίτημα της κοινωνίας για ουσιαστική πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για εναλλαγή ρόλων, αλλά για πραγματική αλλαγή που δίνει νόημα και προοπτική». Παράλληλα, ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο τη στάση του κόμματος απέναντι σε ενδεχόμενα σενάρια συνεργασίας, τονίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία «σε καμία εκδοχή της», υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δίνει «διαρκή μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Δεξιά και τη συντήρηση».

Κλείνοντας, επανέλαβε το κάλεσμα του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, προς κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη να συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ για τη διαμόρφωση ενός νέου οράματος για τη χώρα. «Να σχεδιάσουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε, με τα πιο φωτεινά χρώματα», ανέφερε, καλώντας τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να βγουν στην κοινωνία και να μεταφέρουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης: «Ναι, γίνεται. Η αλλαγή είναι δυνατή».

