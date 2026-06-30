Γιβραλτάρ: Φάλαινες περικύκλωσαν γιοτ για 3 ώρες και το κατέστρεψαν – Συγκλονιστικό βίντεο

Μία πρωτόγνωρη περιπέτεια στα ανοικτά των ακτών του Γιβραλτάρ, έζησε ομάδα εξερευνητών όταν το σκάφος τους περικυκλώθηκε τρεις φάλαινες όρκες επί τρεις ώρες.

Οι φάλαινες επιτέθηκαν στο γιοτ, καταστρέφοντας το σύστημα διεύθυνσης και αναγκάζοντας το σκάφος να κάνει περιστροφές 360 μοιρών, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Οι εξερευνητές επέστρεφαν στην Ευρώπη έπειτα από ένα ταξίδι τεσσάρων εβδομάδων από τις Μπαχάμες προς την Ισπανία, όταν ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κοπάδι των φαλαινών-δολοφόνων ανοιχτά του Γιβραλτάρ.

Υποθαλάσσια πλάνα που τράβηξε ο Γάλλος κινηματογραφιστής Αλέξ Εμάρ δείχνουν τις όρκες να κυκλώνουν τη θαλαμηγό και και οι ταξιδιώτες να χάνουν εντελώς τον έλεγχο του γιοτ.

Βίντεο από το κατάστρωμα καταγράφει τους θηρευτές να καταδιώκουν το σκάφος, πραγματοποιώντας με ταχύτητα άλματα μέσα και έξω από τα κύματα.

Στα πλάνα, το τιμόνι του πλοίου φαίνεται να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα καθώς οι φάλαινες καταστρέφουν το σύστημα διεύθυνσης, ενώ κομμάτια από το πτερύγιο επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο Γιόκε Σόμερ, ένας Νορβηγός αλεξιπτωτιστής ελεύθερης πτώσης, ακούγεται να λέει σε ένα από τα κλιπ: «Τα διέλυσαν όλα, δεν έχουμε πια σύστημα διεύθυνσης».

«Τώρα περιστρεφόμαστε 360 μοίρες, το διασκεδάζουμε τόσο πολύ», πρόσθεσε, την ώρα που το πλήρωμα πάλευε να κρατήσει την ισορροπία του.

Μια γυναίκα που επέβαινε επίσης στη θαλαμηγό σχολίασε κοιτάζοντας τις όρκες: «Θεέ μου, είναι τεράστιες».

Περιγράφοντας την εμπειρία του στο Instagram, ο Σόμερ έγραψε: «Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες πλεύσης από τις Μπαχάμες, μας καλωσόρισε θερμά πίσω στην Ευρώπη ολόκληρη η αγέλη των διάσημων ιβηρικών ορκών, οι οποίες είναι γνωστές για τη βύθιση θαλαμηγών και την καταστροφή των πηδαλίων τους στα ανοικτά των ακτών του Γιβραλτάρ».

«Είναι μια αρκετά μοναδική εμπειρία και θέαμα, να βλέπεις έναν τόσο μεγάλο αριθμό ορκών να έρχεται “πετώντας” μέσα από το νερό από μακριά, ξέροντας ότι το σκάφος σου είναι το μόνο πράγμα που τις ενθουσιάζει εκείνη τη στιγμή».

«Πριν σχολιάσετε τι θα έπρεπε να είχε γίνει, λάβετε υπόψη ότι αυτό το βίντεο είναι απλώς ένα καρουζέλ τριών [λεπτών] από μια συνάντηση που διήρκεσε συνολικά τρεις ώρες», σημείωσε.

«Αυτό που δεν βλέπετε είναι η αρχική πρόσκρουση που έσπασε το πηδάλιο, οι κλήσεις κινδύνου (mayday), η προετοιμασία για εκκένωση σε περίπτωση εισροής υδάτων, ή η προσπάθεια χρήσης της μηχανής για να σταματήσουμε τις όρκες από το να συνεχίσουν να διασκεδάζουν».

Ο Σόμερ διευκρίνισε ότι οι φάλαινες-δολοφόνοι δεν έδειξαν σημάδια επιθετικότητας, εκτός από μια στιγμή που το πλήρωμα έθεσε σε λειτουργία τη μηχανή.

«Ενώ το σκάφος παρασύρονταν αθόρυβα, οι όρκες ήταν μόνο παιχνιδιάρικες και περίεργες. Κάποιες έπαιζαν με το σύστημα διεύθυνσης, κάποιες έκαναν το σκάφος να περιστρέφεται, ενώ τα μικρά τους διασκέδαζαν με τα συντρίμμια που επέπλεαν».

Ο ίδιος τόνισε ότι κανένας από το πλήρωμα του γιοτ δεν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει «επιθετική βία» για να τις τρομάξει, ενώ σκέφτηκαν ακόμη και να βουτήξουν μαζί τους στο νερό.

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