search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 13:44
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 11:43

Αίγυπτος: Απειλή για ψάρια και κροκόδειλους η εκτεταμένη ρύπανση από πετρελαιοκηλίδα στη λίμνη Νάσερ

29.06.2026 11:43
nasser new

Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το Φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης, μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα που ζουν στη λίμνη, κυρίως τους διάσημους κροκόδειλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.

Καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες των υπουργείων Περιβάλλοντος και Υδάτων, αλλά και των αρχών διάσωσης, για τον περιορισμό της πετρελαιοκηλίδας που προήλθε από τη δεξαμενή καυσίμου του βυθισμένου σκάφους, σε βάθος 15 μέτρων, αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από σπανιότητα και αποτελεί πηγή εισοδήματος για χιλιάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με αρχικές τεχνικές εκθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η πετρελαιοκηλίδα εκτιμάται σε περίπου 200 μέτρα μήκος και 100 μέτρα πλάτος, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες ομάδες να ξεκινήσουν άμεσα επιχειρήσεις περιορισμού και αντιμετώπισης για να αποτραπεί η εξάπλωση της ρύπανσης.

Ο Υπουργός Υδάτινων Πόρων δέχθηκε έκθεση σχετικά με το περιστατικό βύθισης του ποταμόπλοιου στην περιοχή του λιμανιού του φράγματος, καθώς και για τα μέτρα παρακολούθησης και διαχείρισης της κρίσης.

Πραγματοποιήθηκε επίσης δειγματοληψία νερού από διαφορετικά βάθη στο σημείο του ατυχήματος, για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού και των πιθανών επιπτώσεων στους οργανισμούς της λίμνης.

Ευρεία πετρελαιοκηλίδα

Πηγή από το Υπουργείο Υδάτων ανέφερε ότι η βύθιση προκάλεσε μεγάλη πετρελαιοκηλίδα ντίζελ, με πιθανότητα επέκτασης, καθώς το σκάφος παραμένει σε βάθος 15 μέτρων και ενδέχεται να συνεχιστεί η διαρροή καυσίμου.

Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν μικρή μείωση στο διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την υδρόβια ζωή κοντά στο σημείο του ατυχήματος. Μέχρι στιγμής, η ρύπανση παραμένει περιορισμένη στην περιοχή του λιμανιού, αλλά απαιτείται άμεση δράση για να μην επεκταθεί.

Μεγάλος περιβαλλοντικός κίνδυνος

Ο ειδικός στην υδροβιολογία, Μοχάμεντ Χασάν, χαρακτήρισε τη διαρροή πολύ επικίνδυνη, επισημαίνοντας ότι η εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας μπορεί να καταστρέψει το υδάτινο οικοσύστημα.

Η παρουσία πετρελαίου στο νερό προκαλεί δηλητηρίαση και ασφυξία σε ψάρια και κροκόδειλους, ενώ μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο πτηνών και άλλων οργανισμών.

Επιπλέον, καταστρέφει αυγά και προνύμφες ψαριών και εμποδίζει το φως του ήλιου, επηρεάζοντας έτσι όλη τη τροφική αλυσίδα.

Οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση σε 24ωρη βάση, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις παραμένουν περιορισμένες στο σημείο του ατυχήματος, αλλά οι προσπάθειες συνεχίζονται για την πλήρη αποτροπή εξάπλωσης της ρύπανσης και την προστασία της λίμνης.

Διαβάστε επίσης

Η αλήθεια πίσω από τις θεάσεις καρχαριών

«Λιώνει» η Ευρώπη από τον ακραίο καύσωνα – Νεκροί, ρεκόρ ζέστης και έκτακτα μέτρα

Η κυβέρνηση επικηρύσσει τον λαγοκέφαλο: 5,33 ευρώ το κιλό για το ψάρι «απειλή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TomVerlaine
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

xiarcho-new
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

kallithea-fotia-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

sofia new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα στην κόρη τους Δάφνη για τα γενέθλιά της

ellinikos-kosmos
ADVERTORIAL

Καλοκαίρι στην πόλη – Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 13:44
TomVerlaine
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

xiarcho-new
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

kallithea-fotia-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

1 / 3