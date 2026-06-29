Αίγυπτος: Απειλή για ψάρια και κροκόδειλους η εκτεταμένη ρύπανση από πετρελαιοκηλίδα στη λίμνη Νάσερ

Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το Φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης, μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα που ζουν στη λίμνη, κυρίως τους διάσημους κροκόδειλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.

Καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες των υπουργείων Περιβάλλοντος και Υδάτων, αλλά και των αρχών διάσωσης, για τον περιορισμό της πετρελαιοκηλίδας που προήλθε από τη δεξαμενή καυσίμου του βυθισμένου σκάφους, σε βάθος 15 μέτρων, αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από σπανιότητα και αποτελεί πηγή εισοδήματος για χιλιάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με αρχικές τεχνικές εκθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η πετρελαιοκηλίδα εκτιμάται σε περίπου 200 μέτρα μήκος και 100 μέτρα πλάτος, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες ομάδες να ξεκινήσουν άμεσα επιχειρήσεις περιορισμού και αντιμετώπισης για να αποτραπεί η εξάπλωση της ρύπανσης.

Ο Υπουργός Υδάτινων Πόρων δέχθηκε έκθεση σχετικά με το περιστατικό βύθισης του ποταμόπλοιου στην περιοχή του λιμανιού του φράγματος, καθώς και για τα μέτρα παρακολούθησης και διαχείρισης της κρίσης.

Πραγματοποιήθηκε επίσης δειγματοληψία νερού από διαφορετικά βάθη στο σημείο του ατυχήματος, για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού και των πιθανών επιπτώσεων στους οργανισμούς της λίμνης.

Ευρεία πετρελαιοκηλίδα

Πηγή από το Υπουργείο Υδάτων ανέφερε ότι η βύθιση προκάλεσε μεγάλη πετρελαιοκηλίδα ντίζελ, με πιθανότητα επέκτασης, καθώς το σκάφος παραμένει σε βάθος 15 μέτρων και ενδέχεται να συνεχιστεί η διαρροή καυσίμου.

Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν μικρή μείωση στο διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την υδρόβια ζωή κοντά στο σημείο του ατυχήματος. Μέχρι στιγμής, η ρύπανση παραμένει περιορισμένη στην περιοχή του λιμανιού, αλλά απαιτείται άμεση δράση για να μην επεκταθεί.

Μεγάλος περιβαλλοντικός κίνδυνος

Ο ειδικός στην υδροβιολογία, Μοχάμεντ Χασάν, χαρακτήρισε τη διαρροή πολύ επικίνδυνη, επισημαίνοντας ότι η εξάπλωση της πετρελαιοκηλίδας μπορεί να καταστρέψει το υδάτινο οικοσύστημα.

Η παρουσία πετρελαίου στο νερό προκαλεί δηλητηρίαση και ασφυξία σε ψάρια και κροκόδειλους, ενώ μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο πτηνών και άλλων οργανισμών.

Επιπλέον, καταστρέφει αυγά και προνύμφες ψαριών και εμποδίζει το φως του ήλιου, επηρεάζοντας έτσι όλη τη τροφική αλυσίδα.

Οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση σε 24ωρη βάση, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις παραμένουν περιορισμένες στο σημείο του ατυχήματος, αλλά οι προσπάθειες συνεχίζονται για την πλήρη αποτροπή εξάπλωσης της ρύπανσης και την προστασία της λίμνης.

Διαβάστε επίσης

Η αλήθεια πίσω από τις θεάσεις καρχαριών

«Λιώνει» η Ευρώπη από τον ακραίο καύσωνα – Νεκροί, ρεκόρ ζέστης και έκτακτα μέτρα

Η κυβέρνηση επικηρύσσει τον λαγοκέφαλο: 5,33 ευρώ το κιλό για το ψάρι «απειλή»