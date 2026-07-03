search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 11:31
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.07.2026 10:54

Trannos: Πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπό του και αποχώρησε έξαλλος από συναυλία του – «Ποιος το έκανε; Πιάστε τον» (Video)

03.07.2026 10:54
trannos-new

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Trannos, όταν αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από άτομο που βρισκόταν στο κοινό, κατέληξε στο πρόσωπό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2/7), σε συναυλία του τραππερ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Την ώρα, ωστόσο, που βρισκόταν ατη σκηνή και ερμήνευε τα τραγούδια του, ένα αντικείμενο πετάχτηκε προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στο πρόσωπο. Το αντικείμενο χτύπησε τον Trannos στο μάτι, με τα γυαλιά του να αποτρέπουν σοβαρότερο τραυματισμό του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστωθεί τι ακριβώς ήταν το εν λόγω αντικείμενο, καθώς σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μπουκάλι, άλλοι για πέτρα και άλλοι για ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Σε κάθε περίπτωση, αμέσως μετά το περιστατικό, ο Trannos διέκοψε την εμφάνισή του, ζητώντας -εμφανώς εκνευρισμένος- να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.

«Ποιος το πέταξε ρε; Εσύ το πέταξες; Έφυγε; Πιάστον, θέλω να του μιλήσω. Πάμε, ανεβείτε, εγώ φεύγω, τον π@@λ@», ακούγεται να λέει σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, αποχώρησε από τη σκηνή, διακόπτοντας τη συναυλία του.

@b1ou.s #viral #fy @Trannos.west #foryoupagе ♬ πρωτότυπος ήχος – b1øů_s
@.anestakos_ @Trannos.west #mpesfypgamw #mpesforyou #viral_video #flypシ ♬ πρωτότυπος ήχος – 𝕬𝖓𝖊𝖘𝖙𝖎𝖘

Διαβάστε επίσης:

Μάγεψε ο Moby στη sold out συναυλία του στην Αθήνα (Videos/Photos)

Bruce Foxton: Ο πρώην μπασίστας των «The Jam» διαγνώστηκε με Πάρκινσον

Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου για λόγους υγείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-euroleague-7234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Euroleague εξετάζει πλάνο με 24 ομάδες την σεζόν 2027-28 σύμφωνα με δημοσίευμα

ZAXARAKI_MITSOTAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα καλά λόγια Μητσοτάκη για Ζαχαράκη

PLEVRIS_NEW_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης υπερασπίζεται Κυρανάκη: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» – Ο Τσίπρας έδειξε ανοχή στους «μπαχαλάκηδες»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Το Fox κυκλοφόρησε το νέο teaser για το reboot της εμβληματικής σειράς (videos)

kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί απουσίαζε από τη χθεσινή εκπομπή – «Ήταν ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kyranakis- dendias – samaras – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι - Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

vasilis-spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπανούλης για ήττα από Ρουμανία: «Ντρέπομαι δεν μας αντιπροσωπεύει το μπάσκετ που παίξαμε»

FOTIA_FLOGES_EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ανάβυσσο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 11:29
olympiakos-euroleague-7234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Euroleague εξετάζει πλάνο με 24 ομάδες την σεζόν 2027-28 σύμφωνα με δημοσίευμα

ZAXARAKI_MITSOTAKIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα καλά λόγια Μητσοτάκη για Ζαχαράκη

PLEVRIS_NEW_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πλεύρης υπερασπίζεται Κυρανάκη: «Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» – Ο Τσίπρας έδειξε ανοχή στους «μπαχαλάκηδες»

1 / 3