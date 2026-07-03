Trannos: Πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπό του και αποχώρησε έξαλλος από συναυλία του – «Ποιος το έκανε; Πιάστε τον» (Video)

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Trannos, όταν αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από άτομο που βρισκόταν στο κοινό, κατέληξε στο πρόσωπό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (2/7), σε συναυλία του τραππερ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Την ώρα, ωστόσο, που βρισκόταν ατη σκηνή και ερμήνευε τα τραγούδια του, ένα αντικείμενο πετάχτηκε προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στο πρόσωπο. Το αντικείμενο χτύπησε τον Trannos στο μάτι, με τα γυαλιά του να αποτρέπουν σοβαρότερο τραυματισμό του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστωθεί τι ακριβώς ήταν το εν λόγω αντικείμενο, καθώς σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για μπουκάλι, άλλοι για πέτρα και άλλοι για ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Σε κάθε περίπτωση, αμέσως μετά το περιστατικό, ο Trannos διέκοψε την εμφάνισή του, ζητώντας -εμφανώς εκνευρισμένος- να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.

«Ποιος το πέταξε ρε; Εσύ το πέταξες; Έφυγε; Πιάστον, θέλω να του μιλήσω. Πάμε, ανεβείτε, εγώ φεύγω, τον π@@λ@», ακούγεται να λέει σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, αποχώρησε από τη σκηνή, διακόπτοντας τη συναυλία του.

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