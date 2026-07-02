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ΜΟΥΣΙΚΗ

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02.07.2026 14:03

Μάγεψε ο Moby στη sold out συναυλία του στην Αθήνα (Videos/Photos)

02.07.2026 14:03
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Μία εντυπωσιακή και sold out συναυλία πραγματοποίησε ο Moby στην Αθήνα, το βράδυ της Τετάρτης, (1/7) ο οποίος εμφανίστηκε στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του φετινού Realease Athens Festival που γιορτάζει δέκα χρόνια.

Ο μουσικός ενθουσίασε το κοινό, ανεβαίνοντας στη σκηνή, γεμίζοντας τον χώρο με περίπου 20.000 θαυμαστές που παρακολούθησαν το live του, διασκεδάζοντας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Μαζί του στη σκηνή ανέβηκαν και οι Garbage αλλά και οι Pale Blue Eyes, οι οποίοι έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media οι θεατές είχαν σηκώσει τα κινητά τους ψηλά με τους φακούς τους ανοιχτούς, τη στιγμή που το «Porcelain» ηχούσε στον χώρο, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο σκοτάδι.

@sof_pl Moby release festival Athens!! #moby #releasefestival #ath ♬ πρωτότυπος ήχος – Sof Pl

Στις εκπλήξεις της βραδιάς συμπεριλαμβάνεται μία πρόταση γάμου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, η οποία συμμετείχε στο Survivor αλλά και στο Exathlon, είπε το πολυπόθητο «ναι» στον σύντροφό της, ανακοινώνοντάς το με μία φωτογραφία στο Instagram με το δαχτυλίδι της πρότασης.

«Είπε “μωρό μου, ήρθε η ώρα”» έγραψε.

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