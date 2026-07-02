«The Odyssey»: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα της ταινίας του Christopher Nolan – Το τελικό trailer (photos/videos)

Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη πρεμιέρα, η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη καθηλωτικό trailer της «Οδύσσειας» («The Odyssey»). Η πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό ομηρικό έπος και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) στον ρόλο του Οδυσσέα, ο οποίος, μετά την καταστροφή της Τροίας, ξεκινά ένα πολυετές και επικίνδυνο ταξίδι επιστροφής για το βασίλειό του την Ιθάκη. Αντιμέτωπος με θεϊκές τιμωρίες, ναυάγια και πειρασμούς, ο θρυλικός βασιλιάς θα παλέψει με μυθικά πλάσματα, όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος και οι Σειρήνες με τελικό στόχο την επανένωση με τη σύζυγό του, Πηνελόπη και τον γιο του Τηλέμαχο.

«Δεν είναι απλώς μία ιστορία, είναι η ιστορία!», είχε δηλώσει τον Απρίλιο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ο οποίος υπογράφει και το διασκευασμένο σενάριο.

Το εντυπωσιακό cast της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Τομ Χόλαντ (Tom Holland) στον ρόλο του Τηλέμαχου, Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) ως Πηνελόπη, Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) ως Αντίνοος, Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o) στους ρόλους της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας, Ζεντάγια (Zendaya) ως θεά Αθηνά, Σαρλίζ Θέρον (Charlize Theron) ως Καλυψώ, Χίμες Πατέλ (Himesh Patel) ως Ευρύλοχος, Μία Γκοθ (Mia Goth) ως Μελανθώ, Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo) ως Εύμαιος, Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal) στο ρόλο του Μενέλαου, Μπένι Σάφντι (Benny Safdie) ως Αγαμέμνονας, και Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page) στον ρόλο του Σίνωνα, του Έλληνα στρατιώτη που έπεισε τους Τρώες να δεχθούν τον Δούρειο Ίππο στην πόλη.

Ακόμη εμφανίζονται οι Μπιλ Ίργουιν (Bill Irwin), Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Τζέσι Γκαρσία (Jesse Garcia), Γουίλ Γιουν Λι (Will Yun Lee), Ράφι Γκάβρον (Rafi Gavron), Σάιλο Φερνάντες (Shiloh Fernandez), Κόρεϊ Χόκινς (Corey Hawkins), Νικ Ε. Ταραμπέι (Nick E. Tarabay), Τζίμι Γκονζάλες (Jimmy Gonzales), Μορίς Κομπτ (Maurice Compte), Μάικλ Βλάμις (Michael Vlamis), Ίντο Γκόλντμπεργκ (Iddo Goldberg), Τζος Στιούαρτ (Josh Stewart), Ράιαν Χερστ (Ryan Hurst), Άντονι Μολινάρι (Anthony Molinari), Τζόβαν Αντέπο (Jovan Adepo), Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν (Logan Marshall-Green), Τζέιμς Ρεμάρ (James Remar), Τράβις Σκοτ (Travis Scott), Σον Έιβερι (Sean Avery) και Ίαν Κάσελμπερι (Ian Casselberry).

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Τα γυρίσματά της διήρκεσαν 91 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, ανάμεσα στις οποίες, στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ισλανδία, σύμφωνα με το Geektyrant. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Χόιτε βαν Χόιτεμα (Hoyte van Hoytema), τη μουσική ο Λούντβιγκ Γκόρανσον (Ludwig Göransson) ενώ στην παραγωγή ήταν ο Νόλαν και η σύζυγός του Έμα Τόμας (Emma Thomas) για λογαριασμό της εταιρείας τους, Syncopy.

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