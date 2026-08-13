ΕΛΑΣ για τα σχόλια κυβερνητικών για την συνέντευξη Τσίπρα:«Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για «Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ με αφορμή τα σχόλια στελεχών της ΝΔ για τα όσα είπε στη συνέντευξή του στο in.gr ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της ΝΔ και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της» αναφέρει το κόμμα, κάνοντας λόγο στη συνέχεια για «αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας -Φλωρίδης, Σκέρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Σδούκου– δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική, για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, για τα οποία έχει όλη την ευθύνη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξή του στο in.gr, οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια, πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της ΝΔ και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της.

Η Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας -Φλωρίδης, Σκέρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Σδούκου- δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική, για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, για τα οποία έχει όλη την ευθύνη.

Διαβεβαιώνουμε ότι μόνοι τους, αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους σιγοντάρουν παίζοντας εξ αντικειμένου το παιχνίδι τους, θα σέρνουν τον χώρο της τοξικότητας και της εμπάθειας.

Η ΕΛ.Α.Σ, είναι αποφασισμένη να μιλάει για τα προβλήματά της ελληνικής κοινωνίας και να δείχνει το δρόμο της πολιτικής τους υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο».

Διαβάστε επίσης

Σκέρτσος: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε παραδώσει ένα ουσιαστικά καινούργιο ΟΑΚΑ (Photos/Video)

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο, τι συζήτησαν

Επίσκεψη Χατζηδάκη στον πυρόπληκτο Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου