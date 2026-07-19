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ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

19.07.2026 07:07

Ανοίγει η «πύλη» της Αφρικής: Έρχεται το πιο θερμό 4ήμερο του φετινού καλοκαιριού με 43άρια, πριν τη δροσερή ανατροπή!

19.07.2026 07:07
kafswnas

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Έως τώρα η χώρα μας αντιστεκόταν με απόλυτη επιτυχία στους ακραίους καυσώνες που σαρώνουν την υπόλοιπη Ευρώπη, κρατώντας το κοντέρ των καυσώνων στο εντυπωσιακό μηδέν. Αυτό το ιδανικό σκηνικό, που είχαμε να το ζήσουμε από το μακρινό 2013, αλλάζει προσωρινά. Η Μεσόγειος δείχνει τα δόντια της και ο δρόμος πλέον άνοιξε διάπλατα για να φτάσει και σε εμάς ο καυτός αφρικανικός αέρας που όλο αυτό το διάστημα «ψήνει» τη γειτονική Ιταλία.

Προετοιμαζόμαστε για ένα τετραήμερο κύμα επιλεκτικού καυσώνου, το οποίο θα αποτελέσει την πιο θερμή περίοδο του φετινού καλοκαιριού μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια αναμενόμενη και απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη για τα κλιματικά δεδομένα του δεύτερου μισού του Ιουλίου, οπότε ψυχραιμία, καλοκαίρι είναι και η ζέστη είναι μες στο πρόγραμμα!

Η ακτινογραφία της θερμής εισβολής: Μέρα με τη μέρα η άνοδος

Η ανηφόρα για το θερμόμετρο ξεκινά επίσημα την Κυριακή, όπου θα φλερτάρουμε με τα πρώτα 40άρια του έτους σε κλειστές περιοχές της Θεσσαλίας, όπως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ η Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα ο υδράργυρος παίρνει ακόμα περισσότερο την επάνω βόλτα. Το θερμόμετρο θα δείξει από 40 έως 42 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ στην Αττική θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς.

Η Τρίτη θα είναι η ημέρα της απόλυτης κορύφωσης του κύματος. Οι συνθήκες μίνι καύσωνα θα ενταθούν στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στο χορό των υψηλών θερμοκρασιών μπαίνουν δυναμικά η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Εκεί ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου, με την Αττική να φτάνει τους 39 βαθμούς.

Την Τετάρτη η τροχιά των 40άρων μετατοπίζεται ελαφρώς, επηρεάζοντας κυρίως την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σταθερά σε υψηλά επίπεδα, μεταξύ 37 και 39 βαθμών Κελσίου. Στον αντίποδα, τα παρακτια τμήματα και τα νησιά μας θα παραμείνουν για άλλη μια φορά οι πιο ασφαλείς και δροσεροί προορισμοί.

Το καιρικό μενού για σήμερα Κυριακή

Για σήμερα Κυριακή, η λιακάδα θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κάποιες παροδικές συννεφιές να αναπτύσσονται στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν λίγες πρόσκαιρες βροχές στα βόρεια ορεινά, κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Τα μελτέμια δείχνουν σημάδια σχετικής υποχώρησης. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν εξασθενημένοι και μεταβλητοί, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα κυμανθούν στα 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στην περιοχή της Καρπάθου.

Η ζέστη γίνεται πλέον αισθητή σε όλη την επικράτεια. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της Αιτωλοακαρνανίας θα καταγραφούν 39άρια με 40άρια, με τάση τοπικά να τα ξεπεράσουμε. Σαφώς πιο υποφερτές θα είναι οι συνθήκες στα παραθαλάσσια, στις Κυκλάδες και στις Σποράδες.

Στην Αττική η ημέρα θα κυλήσει με άφθονο ήλιο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και νότια του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι πιο εξασθενημένοι και μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 23 έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, με τα παραθαλάσσια τμήματα να απολαμβάνουν αισθητή δροσιά.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια τις πρωινές ώρες, ενώ αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η μεγάλη ανατροπή της Πέμπτης

Μπορεί το επόμενο τριήμερο να μας ζορίσει και να μας ζεστάνει αρκετά, όμως τα καλά νέα δεν θα αργήσουν να έρθουν. Η φύση μάς ετοιμάζει ένα υπέροχο «δώρο» για τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Από την Πέμπτη, μια ψυχρή αέρια μάζα έρχεται να εκθρονίσει οριστικά την έντονη ζέστη. Ο υδράργυρος θα σημειώσει γρήγορη και αισθητή υποχώρηση, φέρνοντας μαζί του πολύτιμη δροσιά αλλά και αρκετές βροχές. Θα παρακολουθούμε στενά αυτή τη θεαματική μεταβολή και θα την επικαιροποιούμε συνεχώς μέσα στην εβδομάδα.

Προς το παρόν, απολαύστε την Κυριακή σας, αναζητήστε ανάσες δροσιάς στις παραλίες και προστατευτείτε από τον ήλιο!

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ΚΥΡΙΑΚΗ 19.07.2026 08:32
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