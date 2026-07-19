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19.07.2026 13:37

Μιλάνο: Χαλαζόπτωση ακύρωσε τη συναυλία του Bad Bunny – Δεκάδες χιλιάδες θεατές έτρεξαν να προστατευτούν (Video)

19.07.2026 13:37
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Μια ξαφνική καταιγίδα με έντονη βροχόπτωση και χαλάζι διέκοψε τη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο το βράδυ του Σαββάτου (18/7), προκαλώντας αναστάτωση στους χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν στον υπαίθριο συναυλιακό χώρο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κοινό να τρέχει προς τις εξόδους ή να αναζητά καταφύγιο, ενώ πολλοί προσπαθούν να προστατευτούν από το χαλάζι χρησιμοποιώντας ομπρέλες, ρούχα και ό,τι άλλο είχαν διαθέσιμο.

Λίγο αργότερα, από τα μεγάφωνα ακούγεται ανακοίνωση που ενημερώνει για την προσέγγιση της καταιγίδας και ζητά από τους θεατές να παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς η συναυλία διακόπτεται προσωρινά για περίπου δέκα λεπτά.

Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κακοκαιρία εντάθηκε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από τον χώρο περίπου 80.000 θεατές. Η συναυλία, που αποτελούσε μέρος της παγκόσμιας περιοδείας του Bad Bunny και ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει πάνω από δύο ώρες, τελικά ακυρώθηκε.

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