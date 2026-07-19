Μιλάνο: Χαλαζόπτωση ακύρωσε τη συναυλία του Bad Bunny – Δεκάδες χιλιάδες θεατές έτρεξαν να προστατευτούν (Video)

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Μια ξαφνική καταιγίδα με έντονη βροχόπτωση και χαλάζι διέκοψε τη συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο το βράδυ του Σαββάτου (18/7), προκαλώντας αναστάτωση στους χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν στον υπαίθριο συναυλιακό χώρο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κοινό να τρέχει προς τις εξόδους ή να αναζητά καταφύγιο, ενώ πολλοί προσπαθούν να προστατευτούν από το χαλάζι χρησιμοποιώντας ομπρέλες, ρούχα και ό,τι άλλο είχαν διαθέσιμο.

AVISO ⛈️

Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹



Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.



Créditos 📹… pic.twitter.com/qzHjXAGSK0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026

Λίγο αργότερα, από τα μεγάφωνα ακούγεται ανακοίνωση που ενημερώνει για την προσέγγιση της καταιγίδας και ζητά από τους θεατές να παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς η συναυλία διακόπτεται προσωρινά για περίπου δέκα λεπτά.

Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κακοκαιρία εντάθηκε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από τον χώρο περίπου 80.000 θεατές. Η συναυλία, που αποτελούσε μέρος της παγκόσμιας περιοδείας του Bad Bunny και ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει πάνω από δύο ώρες, τελικά ακυρώθηκε.

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