Περού: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από σεισμό 5,1 βαθμών – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε το βράδυ του Σαββάτου την περιφέρεια Χουνίν, στο κεντρικό τμήμα του Περού, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς, καταρρεύσεις κτιρίων και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Ο επίσημος προκαταρκτικός απολογισμός του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Περού (INDECI) κάνει λόγο για έναν νεκρό και δέκα τραυματίες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον τρεις νεκρούς –μεταξύ των οποίων ένας 17χρονος– και 11 τραυματίες, χωρίς οι πληροφορίες αυτές να έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από τις αρμόδιες αρχές.

Το επίκεντρο και το μέγεθος του σεισμού

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 βαθμών και σημειώθηκε στις 21:24 τοπική ώρα του Σαββάτου –στις 05:24 της Κυριακής ώρα Ελλάδας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα νότια της κοινότητας Τσουπάκα, στην ομώνυμη επαρχία της περιφέρειας Χουνίν, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 24 χιλιόμετρα. Το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθος της δόνησης σε 5,5 βαθμούς.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών, με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τσουπάκα, σύμφωνα με το IGP.

Καταρρεύσεις κτιρίων και διακοπές ρεύματος

Οι μεγαλύτερες ζημιές αναφέρονται κοντά στο επίκεντρο, ιδιαίτερα στην περιοχή Πουμπούνια, όπου κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες και σωστικά συνεργεία για έρευνες σε κτίρια που κατέρρευσαν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών σε κατοικίες, δημόσια κτίρια, σχολεία, δομές υγείας, τοπικό οδικό δίκτυο και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι Σαπαγιάνγκα, Τσίλκα, Τσόνγκος Μπάχο, Κουγιούας, Ακοστάμπο, Πάσος και Ουαριμπάμπα. Αντίθετα, δεν αναφέρθηκαν προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο ή στις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του INDECI και του COEN.

Δύο πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα και υγειονομικές ομάδες έχουν σταλεί στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι αρχές διατηρούν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το Περού πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, καθώς βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

Ζόραν Μαμντάνι: Εξετάζει αν μπορεί να διατάξει τη σύλληψη του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μουντιάλ 2026: Πάρτι στην Times Square έστησαν οι Αργεντίνοι – Έκαναν τη Νέα Υόρκη …Μπουένος Άιρες (Videos)

Μουντιάλ, όλοι οι τελικοί: Από το Μοντεβιδέο του 1930 στη Νέα Υόρκη του 2026 – Οι αγώνες που έγραψαν ιστορία

