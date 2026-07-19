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ΚΟΣΜΟΣ

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19.07.2026 22:59

Νεκρός Αμερικανός στρατιώτης από χτύπημα στο βόρειο Ιράκ

19.07.2026 22:59
amerikanoi-stratiotes-elikoptero

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Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης στην Ιορδανία.

Εκεί, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί είχαν ανακοινωθεί ως νεκροί και ένας ακόμη αγνοούμενος μετά το πλήγμα της 17ης Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ εντόπισε λείψανα αγνώστου ταυτότητας στο σημείο της επίθεσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης και ταυτοποίησής τους

Παράλληλα, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε στις 18 Ιουλίου στο βόρειο Ιράκ, κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης μη εκραγέντων πυρομαχικών από ιρανικό drone αυτοκτονίας που είχε καταρριφθεί. Ένας δεύτερος στρατιωτικός τραυματίστηκε ελαφρά και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 00:17
amerikanoi-stratiotes-elikoptero
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός Αμερικανός στρατιώτης από χτύπημα στο βόρειο Ιράκ

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