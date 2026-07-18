Τεχεράνη: Νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Κόλπου και Ιορδανία – Για νεκρούς αμερικανούς κάνουν λόγο ιρανικές πηγές

Takeaways by to pontiki AI Το Ιράν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία ως αντίποινα για τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα.

Οι ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι προκάλεσαν ζημιές και απώλειες στο αμερικανικό προσωπικό, ωστόσο οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές προχώρησαν σε επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι ακινητοποίησαν τέσσερα πλοία και προκάλεσαν πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια, ενώ οι αρχές του Κουβέιτ επιβεβαίωσαν πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.

Ο ΟΗΕ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη διεύρυνση των εχθροπραξιών που πλήττουν πλέον κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

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Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων.

Ιρανικές πηγές κάνουν λόγο για απώλειες και τραυματίες μεταξύ του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στο Κουβέιτ, χωρίς ωστόσο να δίνουν συγκεκριμένο και επαληθεύσιμο απολογισμό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον, το Κουβέιτ ή το Μπαχρέιν για τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτικών, ενώ το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους ιρανικούς ισχυρισμούς.

Someone sent this to me and told me this is Kuwait. Can anyone verify? pic.twitter.com/wbgj8D9gGH — John Hussain (@johnhussainpres) July 18, 2026

Στόχος η αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα, στο νότιο Μπαχρέιν, η οποία χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν καταφύγια και χώροι στάθμευσης αεροσκαφών, δεξαμενές καυσίμων του αμερικανικού στρατού, καθώς και γέφυρες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις. Η βάση χαρακτηρίστηκε από την Τεχεράνη «ένα από τα σημαντικότερα επιχειρησιακά και υλικοτεχνικά κέντρα» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι κατέστρεψαν χώρο αποθήκευσης αμερικανικών μη επανδρωμένων σκαφών, καθώς και κέντρο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών στο Μπαχρέιν. Και αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Το Μπαχρέιν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί το αρχηγείο του 5ου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτικούς στόχους στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν τη αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην ανατολική Ιορδανία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση μέσω Telegram.

Ταυτόχρονα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, μεταξύ των στόχων ήταν κέντρο υποστήριξης των αμερικανικών δυνάμεων στο στρατόπεδο Αριφτζάν και εγκατάσταση ραντάρ στην αεροπορική βάση Αλί αλ Σάλεμ.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι από τα πλήγματα προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές και απώλειες μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού. Δεν έχει δοθεί, ωστόσο, αριθμός τραυματιών, ούτε έχει υπάρξει σχετική επιβεβαίωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι αρχές του Κουβέιτ επιβεβαίωσαν ότι δεύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να τεθούν εκτός λειτουργίας αρκετές μονάδες παραγωγής. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων ύδρευσης και ενέργειας της χώρας μέσα σε δύο ημέρες.

Λόγω των επανειλημμένων απειλών από πυραύλους και drones, ανεστάλη προσωρινά και η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Reuters.

Προειδοποίηση προς τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει να αναμένουν «ανάλογες απαντήσεις», εφόσον το έδαφος ή οι εγκαταστάσεις τους χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις και στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι ανάγκασε τέσσερα πλοία να σταματήσουν και ότι δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι ιρανικές αρχές ισχυρίζονται ότι η θαλάσσια δίοδος έχει «κλείσει πλήρως», χωρίς ο συγκεκριμένος ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «σταμάτησαν» τέσσερα πλοία που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «σταμάτησαν», χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, τέσσερα πλοία τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει από το περασμένο σαββατοκύριακο πως είναι εκ νέου κλειστό για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

«Τις τελευταίες ώρες, τέσσερα πλοία, υποστηριζόμενα από τον τρομοκρατικό αμερικανικό στρατό, αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, αλλά και τα τέσσερα σταματήθηκαν επιτόπου κατά τη διάρκεια συνδυασμένης επιχείρησης με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που αναδημοσίευσε μέσω Telegram η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Έβδομη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων

Οι ιρανικές επιθέσεις σημειώθηκαν μετά την έβδομη διαδοχική νύχτα αμερικανικών πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στις επιχειρήσεις συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία, με στόχους εγκαταστάσεις επιτήρησης, στρατιωτικά κέντρα εφοδιασμού, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν, όπου υπέστησαν ζημιές γέφυρες και οδική σήραγγα. Μία ημέρα νωρίτερα είχαν αναφερθεί άλλοι επτά νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη διεύρυνση των επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές, καθώς οι εχθροπραξίες επηρεάζουν πλέον εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, μεταφορών και ενέργειας σε πολλές χώρες της περιοχής.

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