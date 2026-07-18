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18.07.2026 15:19

Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς τον Καναδά λόγω… «εισβολής βρώμικου αέρα» από τις πυρκαγιές

18.07.2026 15:19
trump deixnei g7

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Νέα επίθεση κατά του Καναδά εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας ότι ευθύνεται για τη σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση που πλήττει τις βόρειες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «εισβολή βρώμικου, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία αέρα», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εντελώς απαράδεκτη».

«Θα μιλήσω με τον πρωθυπουργό του Καναδά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι καναδικές αρχές δεν διαχειρίζονται σωστά τα δάση τους, με αποτέλεσμα οι συνέπειες των πυρκαγιών να μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γνωστοποίησε, ταυτόχρονα, ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, προκειμένου να ενημερωθεί για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η καναδική κυβέρνηση.

Απειλεί με νέους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίστηκε στις επικρίσεις, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων πρόσθετων τελωνειακών δασμών σε βάρος του Καναδά.

Κατηγορώντας τη γειτονική χώρα για «ηθελημένη ολιγωρία», υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επιβαρύνονται με τεράστιο οικονομικό κόστος λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αρχικά έκανε λόγο για «ανυπολόγιστη» ζημιά, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι αυτή ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Καναδά

Ήδη, ορισμένα καναδικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού υπόκεινται στους προσωρινούς δασμούς 10% που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση, αν και πρόκειται για περιορισμένο μέρος των καναδικών εξαγωγών.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν ειδικοί δασμοί σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, επηρεάζοντας και τις εξαγωγές του Καναδά.

Το νέφος σκεπάζει μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ

Ο καπνός από τις εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές έχει δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα σε πολλές αμερικανικές μεγαλουπόλεις, μεταξύ των οποίων το Σικάγο, η Ουάσινγκτον και η Νέα Υόρκη.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς την Κυριακή σε προάστιο της Νέας Υόρκης θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, με τις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των καναδικών αρχών, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς 896 δασικές πυρκαγιές παραμένουν ενεργές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ 206 από αυτές εξακολουθούν να καίνε εκτός ελέγχου.

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