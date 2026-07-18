Παραίτηση Χατζησωκράτη από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

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Την παραίτηση του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευθεί με την ΕΛΑΣ» ανέφερε στους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή αυτή, τονίζοντας επιπλέον πως «η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο.

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